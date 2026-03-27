Vasemmistoliiton europarlamentaarikko ja ex-ministeri Jussi Saramo väittää työttömyyskassa YTK:ta huijaukseksi Instagramissa. Saramo on kommentoinut YTK:n mainosjulkaisua, jossa kehotetaan muistamaan työttömyyskassaan liittyminen.

– Toivottavasti kukaan ei tämän takia hairahdu YTK-huijaukseen. Jos haluaa kuulua vain kassaan, on YTK liittokassoja paljon kalliimpi ja huonompi. Se ei myöskään puolusta työntekijöitä, vaan toimii työntekijöiden etua vastaan, Saramo väittää kommentissaan julkaisuun.

Sitoutumaton YTK on Suomen suurin työttömyyskassa, johon kuuluu yli 500000 jäsentä, eli yli neljännes Suomen työikäisestä väestöstä.

YTK kertoo pitävänsä väitettä ”huijauksesta” kohtuuttomana ja vastuuttomana. YTK:sta todetaan, että entinen ministeri saa toki olla pitämättä YTK:sta, mutta on täysin eri asia väittää kassaa huijaukseksi ja työntekijöiden etua vastaan toimivaksi.

YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen on vastannut Saramolle ketjussa.

– Kerrotko vielä tarkemmin, mihin perustat väitteesi, että YTK on huijaus. Meillä 230 työttömyysturvan ammattilaista hoitaa kuukausittain noin 50 000 jäsenen ansioturva-asioita maksamalla etuutta ja neuvomalla heitä oman asiansa hoitamisessa. Olemme selkeästi tehokkain työttömyyskassa, kun lasketaan hallintokuluja etuuspäivää kohden. YTK Työelämä auttaa noin 25 000 jäsentä vuosittain työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Pidän todella ilkeämielisenä heittoasi YTK-huijauksesta. On ala-arvoista niin meidän työntekijöitä kuin jäseniä kohtaan, Hänninen kommentoi Saramolle.

YTK:n mukaan on tärkeää viestiä ansiopäivärahaan, kassoihin ja työttömyysturvaan liittyvästä tiedosta, sillä työttömyyskassaan ei kuuluta ”automaattisesti”, eikä tällöin synny myöskään oikeutta ansioturvaan.

– Mielestämme on todella surullista, että näkyvässä asemassa oleva poliitikko suhtautuu julkisesti asiaan näin, YTK kommentoi.

