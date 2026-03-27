Tekoäly mullistaa työelämää, voi iskeä nuorten työpaikkoihin

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on nimennyt kansanedustaja Martin Paasin johtamaan tekoälytyöryhmää, jonka tehtävänä on arvioida tekoälyn vaikutuksia suomalaisiin työmarkkinoihin ja valmistella ehdotuksia konkreettisiksi politiikkatoimiksi muutokseen varautumiseksi.

Paasin mukaan tekoälyn kehitys etenee nyt niin nopeasti, että sen vaikutukset näkyvät työelämässä, tuottavuudessa ja osaamistarpeissa jo lähivuosina.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mukaansa tekoäly voi tuoda Suomelle merkittävää tuottavuuskasvua, mutta samalla se voi muuttaa työn tekemistä tavalla, johon politiikan on reagoitava nykyistä nopeammin.

– Tekoäly ei ole enää tulevaisuuden ilmiö, vaan se muuttaa työelämää jo nyt. Erityisesti asiantuntijatyössä ja valkokaulustöissä muutos voi olla nopea. Jos emme ennakoi tätä ajoissa, Suomi jää jälkeen sekä kasvussa että työmarkkinoiden sopeutumisessa, Paasi sanoo tiedotteessa.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten tekoäly vaikuttaa työn tekemiseen Suomessa seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset muutokset ja valmistella ehdotuksia politiikkatoimiksi, joilla teknologian hyödyt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman laajasti ja siihen liittyviä riskejä hallita ennakoivasti.

Työryhmä tarkastelee työmarkkinoiden lisäksi tekoälyn laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten koulutusta, osaamista, sääntelyä ja Suomen kilpailukykyä.

Paasin mukaan yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, miten tekoäly vaikuttaa erityisesti nuorten, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden asemaan työmarkkinoilla.

Poimintoja videosisällöistämme

– On täysin mahdollista, että tekoäly vaikeuttaa opiskelijoiden ja nuorten pääsyä työelämään, jos perinteiset ensimmäiset asiantuntijatyöt vähenevät. Samaan aikaan tekoälyssä on valtava potentiaali tuottavuuden, kasvun ja suomalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Siksi tarvitsemme ennakoivaa politiikkaa, emme jälkijättöistä reagointia, Paasi toteaa.

Paasin mukaan yksi suurimmista haasteista on se, että teknologinen kehitys etenee huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö ja poliittinen päätöksenteko.

– Lainsäädäntö tulee helposti aina perässä. Siksi meidän on pystyttävä katsomaan eteenpäin ja rakentamaan Suomelle pelikirja erilaisiin tekoälyn kehitysskenaarioihin jo nyt, Paasi sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kokoomuksen nimeämän työryhmän tavoitteena on valmistella konkreettinen toimenpidepaketti, joka sisältää ehdotuksia tarvittavista lakimuutoksista, toimintamalleista ja politiikkaratkaisuista tekoälyn hyötyjen maksimoimiseksi Suomessa.

