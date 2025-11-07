Valtiolle uusi ohje etätyöstä, suositus 12 toimistopäivästä kuukaudessa

Valtionhallinnon päivitetty etä- ja hybridityöohje sisältää suosituksia, joiden soveltamiskäytännöt jokainen virastotyönantaja arvioi oman organisaationsa näkökulmasta, kertoo valtiovarainministeriö sivuillaan.
– Valtion henkilöstö työskentelee jatkossakin työnantajan osoittamissa tiloissa ja etätyössä työtehtävien sen salliessa.
Suositeltu läsnätyöpäivien määrä on keskimäärin 12 päivää kuukaudessa. Uudella suosituksella halutaan edistää työpaikkojen yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia sekä parantaa valtionhallinnon tuottavuutta.
– Samankaltaisia hybridityön linjauksia valmistellaan myös muiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden toimesta.
Uudistetussa ohjeessa on huomioitu valtionhallinnossa toteutettava hybridityö, jossa läsnätyön vähimmäismääräksi suositellaan keskimäärin 12 päivää kuukaudessa.
– Etätyötä voi jatkossa tehdä myös osan päivästä. Osittaisena etätyöpäivänä etätyöpisteen ja työpaikan väliset matka-ajat eivät ole työaikaa.
Valtio tukee jatkossakin erittäin kattavasti työn ja perhe-elämän yhteensovittamista virka- ja työehtosopimuksessa sovituilla joustoilla, kuten osa-aikatyöllä sekä liukuvalla työajalla.
– Virastotyönantajat määrittävät organisaatioilleen sopivat työnteon tavat etä- ja läsnätyössä. Poikkeusoloissa, kuten epidemiatilanteissa, etätyön tekemiseen voidaan antaa tarkemmat ohjeet.
– Työnantajakohtaisissa linjauksissa on huomioitava, että organisaation etätyökäytännöt koskevat lähtökohtaisesti koko henkilöstöä.
Eri virastoissa on erilaisia etätyökäytäntöjä toiminnan luonteesta riippuen. Esimerkiksi suuri osa turvallisuussektorin tehtävistä on paikkasidonnaista. Myös tietosuoja ja tietoturva voivat rajoittaa etätyön tekemistä.
