Uskomaton muutos: Tältä maan tasalle sodittu Bahmut näytti ennen ja tältä nyt

Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin hallinnasta on käyty kiivaita taisteluita jo yli kymmenen kuukauden ajan.

Kraatterien peittämän maaston on sanottu tuovan mieleen ensimmäisen maailmansodan näkymät länsirintamalta. Kaupunkia ympäröivät pellot ovat täynnä venäläissotilaiden ruumiita kovia tappioita aiheuttaneiden rynnäköiden seurauksena.

– Se näyttää aivan maailmanlopulta, eräs ukrainalainen sotilas sanoo New York Times -lehdelle.

Bahmutin hallinnan symbolinen merkitys on sen strategista arvoa suurempi. Venäjä on lähettänyt hyökkäyksiin yhä uusia aaltoja toivoen saavansa ensimmäisen voiton taistelukentällä kuukausiin. Bahmutin rautatie- ja maantieyhteydet voisivat mahdollistaa etenemisen yhä syvemmälle Donetskiin aiemman kontaktilinjan linnoitettujen asemien ohi.

Reilut kolme kuukautta alueella taisteli pääasiassa Venäjän asevoimien yksiköitä, minkä jälkeen päävastuu siirtyi Wagner-ryhmän palkkasotilaille. Sen joukkoihin on koottu runsaasti vankeja, joita on lähetetty rynnäköihin tappioista piittaamatta.

Hyökkäyksen painopistettä on siirretty viime päivinä pohjoisempana sijaitsevaan Soledarin kaupunkiin. Asiantuntijat uskovat Venäjän arvioineen, että läpimurto Soledarissa voisi uhata myös vahvaksi osoittautunutta Bahmutin puolustuslinjaa.

Ukrainaa tukeva Saint Javelin -järjestö on jakanut Twitterissä kuvan Bahmutista ennen sotaa. Kuvassa näkyy joen ympärille rakennettu kävelyalue ja ympäröiviä pientaloja. Tuoreempi lennokin ottama kuva osoittaa kaupungin itäosan raunioituneen lähes kokonaan viime kuukausien tykistöpommituksessa.

Bakhmut before war and Bakhmut now pic.twitter.com/BU1ZCZ7XxB

— Saint Javelin (@saintjavelin) January 10, 2023