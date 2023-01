Pelto täynnä ruumiita kuin ensimmäisessä maailmansodassa – kuva ei herkille

Ukrainan sotaa seuraavilla sosiaalisen median tileillä on levinnyt viime aikoina pysäyttävä ja raaka kuva, jonka kerrotaan olevan Bahmutin alueelta. Kuvan aitoutta ei ole vahvistettu itsenäisistä lähteistä.

Kuvasta on laskettu noin kuutisenkymmentä kaatunutta venäläistä sotilasta. Ruumiit makaavat pitkin kranaattien syville kuopille kyntämää maata.

Kuvan Twitterissä jakanut Business Ukraine -aikakauslehti luonnehtii kuvan kaatuneita Venäjän presidentti Vladimir Putinin tykinruoaksi.

– Kuvassa kerrotaan näkyvän kuolleita venäläisiä sotilaita erään monista viime aikojen suorista rynnäköistä Ukrainan asemia vastaan Bahmutissa. Kreml yrittää kaataa Ukrainan puolustukset itsetuhoisilla hyökkäyksillä, lehti tviittaa.

Venäjän tiedetään suoritaan Bahmutissa useita puolustajien ”ihmisaalloiksi” luonnehtimia hyökkäyksiä.

Eräs ukrainalaisen tulenjohtoyksikön komentaja kuvaili hyökkääjän taktiikkaa hiljattain CNN:n haastattelussa. Hänen mukaansa venäläiset eivät piittaa tappioista.

– Heidän taktiikkansa on lähettää näitä ihmisparkoja eteenpäin meidän tapettavaksemme. He eivät pysty valtaamaan Bahmutia suoralla hyökkäyksellä, joten he kiersivät sen. Meidän on pitänyt siirtyä urbaaneilta alueilta pelloille, missä olemme pahasti alttiina tykistölle, upseeri sanoi.

Myös ukrainalaisten on kerrottu kärsivän jatkuvasti kovia tappioita alueella.

