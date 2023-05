Useita räjähdyksiä rajan lähellä Belgorodissa

Venäjän Belgorodin alueella uutisoitiin perjantai-iltana jälleen räjähdyksistä. Sosiaalisessa mediassa jaetuista videoista ja tiedoista kertoo Twitterissä muun muassa Bellingcat-verkoston Aric Toler.

Alue ja etenkin sen pääkaupunki Belgorod on joutunut viime aikoina yhä tiiviimmin osaksi Ukrainassa käytäviä taisteluja. Belgorod sijaitsee vain 35 kilometrin päässä Ukrainan rajalta, ja kaupungissa on sodan aikana uutisoitu useista räjähdyksistä ja sabotaaseista. Aikaisemmin tällä viikolla Ukrainaa tukevat venäläiset vastarintaryhmät onnistuivat ylittämään rajan lähes ilman vastarintaa ja hyökkäämään Belgorodin alueelle.

Perjantaina Telegramissa kerrottiin jälleen laajoista räjähdyksistä alueella, nyt noin 16 kilometrin päässä rajalta sijaitsevassa kylässä. Myöhemmin Toler kertoi paikallisten lähteiden arvioineen Ukrainan ja Venäjän tykistöjen tulittaneen toisiaan rajalla. Ainakin venäläisessä Shebekinon rajakaupungissa asukkaita kehotettiin hakeutumaan pommisuojiin.

Tilanne jatkui kireänä alueella vielä myöhään perjantaina, sillä Telegramissa leviävän tiedon mukaan Belgorodin kaupungin lähellä sijaitseva hallintorakennus olisi vaurioitunut Ukrainan drone-iskussa. Viranomaisten vahvistusta odotettiin vielä perjantai-iltana.

Large explosions reported in a small village in Belgorod oblast, about 10 miles from the Ukrainian border. https://t.co/et9V5Nb6GI pic.twitter.com/xQEXYtkQUa

— Aric Toler (@AricToler) May 26, 2023