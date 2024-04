USA:sta yllättävä viesti Vladimir Putinille: Ukrainan tuki voi lähteä liikkeelle

Yhdysvaltain apupaketti Ukrainalle on vihdoin tulossa edustajainhuoneen päätettäväksi. Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson on ilmoittanut, että äänestykset muun muassa Ukrainan ja Israelin tuesta järjestetään jo tämän viikon lauantaina.

– Historia tuomitsee meidät sen mukaan, miten toimimme. Elämme kriittisiä aikoja, Johnson totesi hieman yllättävänäkin pidetyssä lausunnossaan.

Ainakin kaksi republikaaniedustajaa on jo väläyttänyt esitystä Johnsonin erottamisesta. Hän totesi kuitenkin, ettei voi ajatella asiassa omaa etuaan.

– Koen toimivani oikein. Tappavan avun toimittaminen Ukrainalle on nyt elintärkeää.

Johnson totesi uskovansa näkemiään tiedustelutietoja ja kuvasi Kiinaa, Venäjää ja Irania ”pahan akseliksi”, ja sanoi, ettei tällä asialla voida tehdä politiikkaa.

– Uskon, että Vladimir Putin jatkaisi marssiaan läpi Euroopan, jos se sallittaisiin.

– Lähettäisin Ukrainaan mieluummin patruunoita kuin poikiamme.

Venäjä-asiantuntija, professori Sergei Radtshenko kuvailee lausuntoa tärkeäksi ja huomauttaa, ettei se ole aivan linjassa Johnsonin aiemman toiminnan kanssa.

– Minä näen tämän seuraavasti: emme voi olla varmoja, että Puola tai Baltia ovat seuraavana vuorossa tai että Putin ”marssii läpi Euroopan”. Tämä on kuitenkin ainoa turvallinen oletus, Radtshenko sanoo X-palvelussa.

Professori vertaa tilannetta kylmän sodan alkuvuosiin. Radtshenkon mukaan Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalinin ajattelusta voidaan kyllä väitellä tänä päivänä. Hän huomauttaa joidenkin historioitsijoiden olevan jopa sitä mieltä, että Stalinin tavoitteet olivat maltillisia ja että hän haki lähinnä rinnakkaiseloa lännen kanssa. Tuolloin tähän ei kuitenkaan Radtshenkon mukaan ollut varaa.

– Stalinin väärin arvioinnin hinta olisi ollut koko Eurooppa neuvostovallan alla. Hinta, jonka lopulta maksoimme oli ”vain” kylmä sota.

Vladimir Putin ei ole Sergei Radtshenkon mukaan lähelläkään Stalinia. Hänen mukaansa sama logiikka pätee kuitenkin nytkin.

– Varmin tapa saada Putin päätymään neuvotteluratkaisuun Ukrainasta on osoittaa voimaa, yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä ja säilyttää samalla hyvät viestiyhteydet Kremliin.

– Eristäminen toimii.

An important statement, even if it's not necessarily in alignment with the Speaker's previous actions. My view on this is as follows. We cannot be sure that Poland and Baltics will be next or that Putin will "march through Europe." But it is the only safe assumption.

It was… https://t.co/AVTs14X8R0

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) April 18, 2024