Tekivät kaiken puuttuakseen peliin – täällä Kreml epäonnistui

Moldovan länsimyönteinen istuva presidentti Maia Sandu julistautui sunnuntai-iltana maan presidenttivaalien voittajaksi. Hänen äänisaaliinsa oli noin 54,5 prosenttia.

Kreml-mielisten sosialistien Aleksandr Stoianoglo sai 45,5 prosenttia.

Maia Sandu sanoi pitävänsä vaalitulosta vapauden ja oikeuden voittona. Onnitteluita lähettivät muun muassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

– Olemme näyttäneet yhdessä voiman, joka kumpuaa yhtenäisyydestä, demokratiasta ja sitoutumisesta kunnialliseen tulevaisuuteen, Sandu kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella hyväksyttiin niukasti esitys, jonka mukaan tavoite Euroopan unionin jäsenyydestä pitäisi kirjata perustuslakiin. Kansanäänestykseen kohdistui EU:n ja muiden ulkopuolisten tarkkailijoiden mukaan laaja vaikuttamisoperaatio, jonka kautta Venäjä yritti painostaa ja pelotella äänestäjiä.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) sanoo pitävänsä Moldovan vaalitulosta merkittävä, koska Venäjä teki kaikkensa puuttuakseen peliin. Moldovan viranomaiset kertoivat mittavista Kremlin häirintä- ja sabotaasiyrityksistä toisen äänestyskierroksen aikana.

– Erona Georgian tulokseen oli Venäjä-myönteisen hallinnon puuttuminen, joka olisi edesauttanut vaalituloksen väärentämistä. Tilanne ei kuitenkaan ratkea, vaan uusia koitoksia on Moldovassa edessä, Aaltola toteaa.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.

Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC

— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024