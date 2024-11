Etyjin vaalitarkkailijoita johtava Pia Kauma: Nämä huolestuttavat USA:n äänestyspaikoilla

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan, kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan turvallisuuskysymykset ja väkivallan uhka ovat nousseet Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla aivan uudelle tasolle. Kauma on paraikaa Yhdysvalloissa johtamassa Etyjin lyhyen ajan vaalitarkkailijoita.

– Väkivaltaisuudet ovat Yhdysvalloissa lisääntyneet ja niin, että uhka ei kohdistu pelkästään ehdokkaita kohtaan vaan myös vaalivirkailijoita kohtaan, Kauma kuvaa puhelinhaastattelussa Verkkouutisille.

Kauman mukaan muutos juontaa juurensa edellisistä presidentinvaaleista, jolloin Donald Trump kannattajineen kieltäytyi hyväksymästä vaalitulosta. Kauma on huolissaan siitä, että Trumpin ja hänen kannattajiensa piiristä on tullut tv-lausuntojen mukaan viestiä, että vaalit eivät ole rehelliset, mikäli Trump ei niitä voita.

Kauman mukaan vaalitarkkailuun liittyvissä tapaamisissa Yhdysvalloissa on tullut selväksi, että demokraatit ovat valmiit hyväksymän vaalituloksen ja luottavat vaalien rehellisyyteen.

– Mehän emme vastaa turvallisuudesta äänestyspaikoilla, mutta toki tehtävämme on tarkkailla, miten turvallisesti äänestys paikan päällä käytännössä sujuu, summaa Kauma.

Etyjin vaalitarkkailuoperaatioon Yhdysvalloissa osallistuvat Kauman lisäksi Suomesta myös kansanedustajat Vilhelm Junnila (ps.), Ville Kaunisto (kok.), Mika Lintilä (kesk.) ja Ville Skinnari (sd.).

Kyseessä on tähän mennessä Etyjin suurin vaalitarkkailuoperaatio.

– Meitä on noin 150 parlamentaarikkoa yli 40 maasta.

Kauma aikoo itse kiertää vaalihuoneistoja Virginian osavaltiossa. Tämä on jo kuudes kerta, kun Kauma on paikalla tarkkailemassa Yhdysvaltojen vaaleja.

Henkilöllisyyden todentamiseksi sähkölasku?

Nostit esiin turvallisuuden. Minkälaisiin muihin käytännön asioihin kiinnität huomiota äänestyspaikoilla?

– Henkilötodistuksen tarkastaminen ei ole vieläkään itsestään selvyys. Eri osavaltioissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä, miten tunnistaa, että kyseessä on henkilö, joka hän väittää olevansa. Jos mukana ei ole kuvallista henkilöllisyystodistusta, vaihtelevin käytännöin on saatettu hyväksyä vaikkapa sähkölasku, mistä käy ilmi henkilön nimi ja osoite. Näistä olemme huomauttaneet jo aiemmin raporteissamme, kertoo Kauma.

Kansainvälinen vaalitarkkailu ei ole sallittua kaikissa Yhdysvaltojen osavaltioissa johtuen erilaisesta lainsäädännöstä äänestyspaikoilla.

– Näistä seitsemästä vaa’ankieliosavaltiosta pääsemme tarkkailemaan paikalle Wisconsiniin, Nevadaan ja Michiganiin. Ulkopuolelle jää kuitenkin Pennsylvania, jota pidetään ehkä ratkaisimpana vaa’ankieliosavaltiona, toteaa Kauma.

Etyjin vaalitarkkailijoiden ensimmäinen, väliaikainen raportti Yhdysvaltojen presidentinvaaleista julkaistaan keskiviikkona iltapäivästä. Lopullisen raportin julkistamiseen menee viikkoja. Siihen kootaan kaikki havainnot ja tilastot eri osavaltioista.