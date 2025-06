USA:ssa valitellaan: Isku oli ennenaikainen

Israel on tehnyt useita ilmaiskujen sarjoja eri puolille Irania ydinlaitoksia ja asevoimien kohteita vastaan. Useiden Iranin asevoimien johtohahmojen kerrotaan saaneen surmansa.

Israelissa on julistettu poikkeustila odotettujen vastaiskujen vuoksi ja kymmeniä tuhansia reserviläisiä on kutsuttu palvelukseen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Israel toteutti operaationsa yksin.

Presidentti Donald Trumpin kerrotaan vastustaneen Israelin iskua, sillä diplomaattiset neuvottelut Iranin ydinohjelmasta olivat vielä kesken. YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA arvioi torstaina Iranin rikkoneen ensi kertaa vuosikymmeniin ydinalaa koskevia velvoitteitaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriön entinen tiedottaja Ned Price kertoo pitävänsä sotilastoimia ennenaikaisina. Trumpin hallinnon diplomaattiset ponnistelut olivat jatkuneet kuukausia. Sen suhteen aikaikkuna oli sulkeutumassa vasta syyskuussa, jolloin asia oli siirtymässä YK:n turvallisuusneuvostolle. Se olisi voinut palauttaa aiemmat pakotteet Irania vastaan IAEA:n ilmoituksen pohjalta.

– Tämä oli ennenaikaista, koska diplomatia oli vielä kesken. Oli aikaikkuna, jolloin Valkoinen talo olisi voinut saada aikaan diplomaattisen ratkaisun tilanteeseen, Ned Price sanoo CNN:lle.

– Tämä ikkuna ei ollut sulkeutumassa tänään eikä huomenna. Mutta Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sulkenut sen hyvin tiukasti aloittamalla tämän operaation, Price jatkaa.

Israelin mukaan hyökkäystä edelsi useita päiviä kestänyt hämäysoperaatio. Sen myötä iskua ei osattu odottaa Iranissa tai edes Israelissa.

Operaatiosta oli kuitenkin olemassa varoitusmerkkejä, sillä Yhdysvallat ilmoitti torstaina evakuoivansa osan Lähi-idän alueelle sijoitetuista diplomaateista jännitteiden vuoksi. Irania ympäröiville merialueille julkaistiin myös varoitus kasvaneista riskeistä.

Israelin mukaan isku oli tarpeen, sillä Teheran oli edistynyt merkittävästi ydinaseen kehittämisessä.

Iranin arvioidaan kerryttäneen yli 7 200 kilogrammaa rikastettua uraania helmikuuhun 2025 mennessä. Israelin asevoimien (IDF) mukaan tämä määrä riittäisi 15 ydinaseen valmistamiseksi.

𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗: 𝗜𝗿𝗮𝗻’𝘀 𝗡𝘂𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘀

Recent intelligence shows Iran is nearing the point of no return in its race toward a nuclear weapon. The regime is producing thousands of kilograms of enriched uranium, alongside decentralized and fortified… pic.twitter.com/my6mVB7rOI

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025