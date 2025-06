Ilmaiskuissa uusi aalto, Israel pommittaa maanalaisia laitoksia

Israel on tehnyt useita ilmaiskuja eri puolella Irania sijaitseviin ydinlaitoksiin ja asevoimien kohteisiin.

Räjähdyksiä on kuultu Iranin valtionmedian mukaan Teheranista ja kaupungin lähialueelta. Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat oli tietoinen siitä, että Israel aikoi aloittaa operaation omin päin.

Israelin puolustusministeri Israel Katzin mukaan ”ennaltaehkäisevän hyökkäyksen” seurauksena on odotettavissa, että Israelia ja sen siviiliväestöä vastaan voi kohdistua minä hetkenä hyvänsä ohjus- ja droonihyökkäys. Israel torjui viime vuonna Iranin ohjus- ja drooni-iskut vähin vaurioin.

Maahan on julistettu poikkeustila. Koulut suljetaan tilapäisesti ja kokoontumiset kielletään. Kielto koskee työpaikkoja muilla kuin kriittisillä sektoreilla. Kymmeniä tuhansia reserviläisiä on kutsuttu palvelukseen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan ”operaatio nouseva leijona” oli tarpeen Israelin olemassaoloon kohdistuvan uhkan torjumiseksi. Sen kerrotaan jatkuvan niin monta päivää kuin tarpeen.

Israelin asevoimien mukaan ilmaiskuja tehtiin kymmeniin kohteisiin eri puolilla Irania. Kaikki lennot on peruttu Teheranin kansainväliseltä lentoasemalta.

Asevoimien korkea-arvoinen lähde sanoo BBC:lle, että Iranilla oli tarpeeksi materiaalia ydinaseen valmistamiseksi vain joidenkin vuorokausien kuluessa. Iranin väitetään koonneen ydinasetta salassa viime kuukausien aikana.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio painottaa tiedotteessa, ettei Yhdysvallat osallistunut iskuihin Irania vastaan. Rubion mukaan prioriteettina on suojata lähialueelle sijoitettuja amerikkalaisjoukkoja. Presidentti Donald Trump sanoi vain muutamia tunteja ennen iskuja, ettei hän halua Israelin hyökkäävän Iranin ydinohjelmaa koskevien neuvotteluiden vielä jatkuessa.

Israeliin matkalla olleet matkustajakoneet on ohjattu muihin kohteisiin. Maan ilmatila on tällä hetkellä lähes tyhjä.

Öljyn markkinahinta kääntyi iskujen seurauksena välittömään nousuun. Osakkeiden arvo vajosi odotetusti Aasiassa.

Iranissa kuultiin aamukuuden aikaan uusia räjähdyksiä ilmapuolustuksen tulittaessa taivaalle. Käynnissä oli aamukuudelta iskujen toinen aalto, joka kohdistui myös maan alla sijaitseviin ydinlaitoksiin. Iranin asevoimat vakuutti vastaavansa Israelin iskuihin ja ottavansa kohteekseen myös Yhdysvallat.

