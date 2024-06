USA:n varaministeri: Näin Venäjän sotakone voidaan hyydyttää

Venäjän sotakone pitää hyydyttää, toteaa USA:n apulaisvaltiovarainministeri Wally Adeyemo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin nimitti hiljattain taloustieteilijän Venäjän puolustusministeriksi.

– Siinä on kyse yhdestä asiasta: maan talouden keskittämisestä sotatarvikkeiden tuotantoon. Tämä on suora seuraus USA:n ja kumppaneidemme tietoisista ponnisteluista kohdistaa pakotteita ja vientivalvontaa Venäjän sotilasteolliseen kompleksiin. Yhteisten ponnisteluidemme tavoitteena on rajoittaa Kremlin kykyä rakentaa aseita, joita se tarvitsee sotimiseen Ukrainassa, Adeyemo kirjoittaa Financial Timesin mielipidekirjoituksessa.

– Ennennäkemättömien monenkeskisten pakotteiden ja ulkomaisten yritysten vetäytymisen myötä Putin joutui valinnan eteen: maan terveen talouden säilyttäminen tulevaisuudessa vai laittoman hyökkäyksen jatkaminen Ukrainassa. On selvää, että hän valitsi jälkimmäisen tehden Venäjästä täysimittaisen sotatalouden.

Adeyemon mukaan Moskova on kaksinkertaistanut puolustusmenot – kansansa kustannuksella – vuoden 2021 budjetin 14 prosentista tämän vuoden 29 prosenttiin. Kreml on kansallistanut teollisuuden aloja, ja yritykset ovat suuntautumassa kansalaisten palvelemisesta asevoimien palvelemiseen.

– Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä, että tämä sotakone saa voimansa ja on riippuvainen tuontikomponenteista, jotka ovat kriittisiä ammusten, ohjusten ja tankkien valmistuksessa. Aiemmin tietyt Venäjän talouden sektorit toivat maahan kaksikäyttötuotteita normaalia taloudellista toimintaa varten. Mutta nyt Venäjän koko teollinen perusta on sotapohjalla. Meidän on varmistettava, että arkaluonteisia kaksikäyttötuotteita – työstökoneista mikroelektroniikkaan – ei pääse maahan. Tarvitsemme yksityisen sektorin apua tämän tavoitteen saavuttamisessa.

– On tärkeää ymmärtää, että pakotteidemme ja vientivalvontamme onnistuminen perustuu kumppanuudelle yksityisen sektorin kanssa. Yritykset ovat jo tehneet paljon auttaakseen meitä rajoittamaan Kremlin mahdollisuuksia saada tavaroita, mutta meidän on tehtävä enemmän. On ratkaisevan tärkeää, että tuottajat ryhtyvät kaikkiin kykyjensä mukaisiin toimiin valvoakseen toimitusketjujaan ja estääkseen länsimaissa valmistettujen laitteiden päätymisen Kremlin käyttämiin aseisiin.

Adeyemon mukaan myös länsimaisten rahoituslaitosten pitää tukia suhteitaan maissa, jotka antavat Venäjän sotateollisuudelle aineellista tukea.

– Erityistä huomiota pitää kiinnittää pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, jotka ovat usein Kremlin suosimia välineitä sotatarvikkeiden maksujen käsittelyssä.