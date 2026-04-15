USA:n uusi B-21 Raider-superpommikone ikuistettiin ainutlaatuisiin kuviin

Yhdysvaltain uuden B-21 Raider -häivepommikoneen ilmatankkauskokeista on julkaistu ensimmäisiä yläpuolelta olevia kuvia. The War Zone -sivusto arvioi, että kuvat näyttävät uusia yksityiskohtia koneen rakenteesta ja erityisesti sen häiveominaisuuksista.

Täällä löytyvissä kuvissa näkyy aiempaa paremmin koneen ilmanottoaukot, tankkausliitännän paikka ja pakokaasujärjestelmä. Juuri pakokaasuratkaisut ovat häivekoneessa erittäin tärkeitä, koska niiden avulla pyritään vähentämään koneen havaittavuutta.

The War Zonen mukaan B-21:n pakoputket näyttävät olevan syvällä rungon sisällä ja tavallista edempänä. Tämän arvellaan auttavan koneen lämpöjäljen peittämisessä. Kuvasta ei kuitenkaan käy ilmi, miten kuumuuden hallinta on tarkalleen toteutettu, ja on mahdollista, että kuvaa on muokattu salassa pidettävien yksityiskohtien peittämiseksi.

Uusi kuva antaa viitteitä siitä, että B-21:n koelento-ohjelma etenee suunnitellusti. Koneesta on tarkoitus tulla Yhdysvaltain ilmavoimien uusi pitkän kantaman häivepommikone, joka voi kuljettaa sekä tavanomaisia että ydinaseita.

Yhdysvallat aikoo hankkia vähintään sata B-21-konetta. Ensimmäisten koneiden on määrä saapua Ellsworthin lentotukikohtaan vuonna 2027.

