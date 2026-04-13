USA aloittaa Hormuzinsalmen merisaarron – öljyn hinta nousi yli 100 dollarin

Yhdysvallat käynnistää Hormuzinsalmen merisaarron maanantaina kello 10 itäistä aikaa (kello 17 Suomen aikaa), uutisoivat kansainväliset mediat.

Presidentti Donald Trumpin ilmoitus tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain armeija saartaisi strategisesti tärkeän, kapean Hormuzinsalmen, jonka kautta on kuljetettu noin viidennes maailman raakaöljystä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Markkinat reagoivat ilmoitukseen heti maanantaiaamuna: Brent-raakaöljyn hinta nousi noin 7 prosenttia 102 dollariin barrelilta.

Yhdysvallat ja Iran eivät päässeet sopimukseen viikonloppuna Pakistanin Islamabadissa käydyissä neuvotteluissa.

Trump sanoi laivaston aloittavan saarron sekä “etsivän ja pysäyttävän” aluksia, jotka ovat maksaneet Iranille päästäkseen salmen läpi, ja ryhtyvänsä sen jälkeen raivaamaan merialuetta merimiinoista. Hän lisäsi, että kaikki Iranin joukot, jotka ampuisivat Yhdysvaltain joukkoja tai kaupallista merenkulkua kohti, “pommitettaisiin helvettiin”.

Yhdysvallat voisi käyttää myös rannikkovartiostoa tai erikoisjoukkoja tankkereiden haltuunottoon.

Vaikka Yhdysvaltain armeijalla on resurssit saarron toteuttamiseen, asiantuntijat arvioivat, että Hormuzinsalmen väylän hallinnan ylläpitäminen voi olla huomattavan vaikeaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kapea meriväylä on altis Iranin iskuille: Iranin miinoille, drooneille ja hyökkäysveneille. Vaikka Trump on toistuvasti korostanut Yhdysvaltain armeijan murskanneen Iranin laivaston, vallankumouskaarti operoi yhä suurta määrää pikaveneitä, joita se käyttää salmen hallintaan.

– Tämä on sotilaallisesti hallittavissa oleva operaatio. Operaatio voisi olla tehokas, vaikka Yhdysvallat ei pysäyttäisi jokaista alusta – riittää, että se pysäyttää tarpeeksi pelotellakseen varjolaivaston toimijat pois, mikä lisäisi taloudellista painetta Iranille. Mutta en usko, että tätä voisi tehdä yksin, arvioi eläkkeellä oleva kontra-amiraali Mark Montgomery The Wall Street Journalille.

Trump vihjasi sunnuntaina, että “lukuisat maat” auttaisivat saarron toimeenpanossa, mutta koalition kokoonpano on yhä epäselvä.

Hormuzinsalmen väyläreitin häiritsemisestä aiheutuva öljysokki tuntuu jo Aasiassa, jossa tehtaat vähentävät tuotantoa säästääkseen energiaa ja osa huoltoasemista säännöstelee polttoainetta. Lentopolttoaine on loppumassa joiltakin Aasian ja Euroopan lentokentiltä, ja varastojen palautuminen voi kestää kuukausia.

Huhtikuun 7. päivän hauras tulitauko ei johtanut Hormuzinsalmen todelliseen avaamiseen. Satoja aluksia on jäänyt jumiin Persianlahdelle.