Donald Trumpin Iran-liittouma rakoilee: Saudi-Arabia vaatii purkamaan saarron

Saudi-Arabia painostaa Donald Trumpin hallintoa luopumaan maanantaina alkaneesta Iranin satamien saarrosta ja palaamaan neuvotteluihin, kertoo The Wall Street Journal.

Saudi-Arabia on varoittanut että Iran voi vastata saartoon sulkemalla Bab al-Mandebin salmen, mikä vaarantaisi öljyvientiä Punaisenmeren kautta ja kiristäisi globaalia energiakriisiä entisestään.

Hormuzinsalmen sulkeutuminen katkaisi jo aiemmin noin 13 miljoonan öljybarrelin päivittäisen viennin ja nosti hinnat yli 100 dollariin barrelilta. Nyt pelkona on tilanteen laajeneminen.

Saudi-Arabia on viime kuukausina siirtänyt öljyvientiään Punaisenmeren Yanbun satamaan ohittaakseen Persianlahden riskit. Tämä reitti kulkee Bab al-Mandebin kautta.

Iran voi WSJ:n mukaan käyttää alueellisia liittolaisiaan painostuskeinona. Jemenin huthikapinalliset hallitsevat Bab al-Mandebin lähialueita ja ovat aiemmin häirinneet laivaliikennettä.

– Jos Iran haluaa sulkea Bab al-Mandebin, huthit ovat ilmeinen kumppani siihen, sanoo Jemen-asiantuntija Adam Baron WSJ:lle.

Iranin vallankumouskaartia lähellä oleva Tasnim-uutistoimisto on vihjannut, että saarto voi johtaa myös Punaisenmeren reitin sulkemiseen. Myös Iranin johto on varoittanut, että energian ja kaupan virrat voidaan katkaista nopeasti.

Persianlahden maat eivät halua Iranin jäävän hallitsemaan Hormuzinsalmea, mutta niiden mukaan sotilaallinen ratkaisu voi pahentaa tilannetta entisestään.

Bab al-Mandebin merkitys on keskeinen. Ennen Gazan sotaa sen kautta kulki päivittäin yli 9 miljoonaa barrelia öljyä. Huthien hyökkäykset ovat jo aiemmin puolittaneet liikenteen.

Saudi-Arabia on saanut huthikapinallisilta lupauksia olla hyökkäämättä sen aluksiin, mutta viranomaisten mukaan tilanne alueella on jälleen epävakaa.