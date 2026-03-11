USA:n uusi B-21 Raider -häivepommittaja kuvattiin ensi kertaa ilmatankkauksessa

Yhdysvaltain uuden B-21 Raider -häivepommikoneen kehitys etenee. Verkkoon ja sosiaaliseen mediaan ilmestyneet kuvat näyttävät koneen ensimmäistä kertaa ilmatankkauksessa, mikä on The War Zone -sivuston mukaan tärkeä vaihe pommittajan koelento-ohjelmassa.

Hiljattain julkaistiin kuvia ja videoita, joissa B-21 Raider tankkaa ilmassa KC-135R-säiliökoneen perässä Mojaven aavikon yllä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun uuden pommittajan ilmatankkaus on saatu kuvatuksi. Video on jutun lopussa.

Ilmatankkaus on tärkeä osa B-21:n koelentoja, sillä se mahdollistaa pitkät testilennot ja tukee koneen pitkän kantaman tehtäviä.

Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan B-21 Raider on pitkän kantaman häivepommikone, joka voi kuljettaa sekä tavanomaisia että ydinaseita. Kone on suunniteltu toimimaan korkean uhan ympäristössä, ja sen on tarkoitus muodostaa tulevaisuudessa Yhdysvaltain pommittajakaluston runko yhdessä B-52-koneiden kanssa.

Yhdysvaltojen ilmavoimat aikoo hankkia vähintään satakunta B-21 Raideria, ja ensimmäisten koneiden on määrä saapua Ellsworthin tukikohtaan vuonna 2027.