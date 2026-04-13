Elina Valtonen: Hormuzinsalmi saatava auki pian

Ulkoministeri Elina Valtonen on tavannut Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion. Valtonen sanoi suomalaiselle medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Washington DC:ssa, että tapaaminen oli hyvä.

Valtonen kertoi sanoneensa Rubiolle, että Suomi tukee rauhansopimuksen syntymistä Lähi-idässä. Hormuzinsalmi on saatava auki mahdollisimman pian ja vapaa merenkulku toimimaan. Suomi on Valtosen mukaan valmis auttamaan omalta osaltaan salmen merenkulun turvaamisessa. Sota on saatava loppumaan, jotta merenkulun turvaamista voidaan edistää.

Keskustelu Rubion kanssa oli avoin ja hyvä myös Natoon ja Ukrainaan liittyen. Valtonen sanoi, että Nato on vahvempi kuin koskaan. Valtosen mukaan vahva Nato tekee myös Yhdysvalloista vahvemman.

Ulkoministeri Valtonen on vierailulla Yhdysvalloissa presidentti Alexander Stubbin kanssa. He osallistuivat viikonloppuna Washingtonissa järjestettyyn Bilderberg-kokoukseen.

Yhdysvalloista Stubb ja Valtonen matkustavat Ottawaan Kanadaan. Ottawassa Stubb tapaa tiistaina muun muassa Kanadan pääministerin Mark Carneyn. Yhdysvalloissa Stubb ja presidentti Donald Trump eivät tavanneet kahdenvälisesti, kertoo Ilta-Sanomat.