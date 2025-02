USA:n ulkoministeri: Iranin uhkaan on puututtava

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on ottanut kantaa Iranin muodostamaan uhkaan tapaamisessaan Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa, kertoo Times of Israel.

Rubion mukaan väkivallan kierrettä Gazassa, Länsirannalla, Libanonissa, Syyriassa ja Irakista yhdistää se, että vastuussa Iran.

– [Iran] on suurin epävakaustekijä alueella. [Se on] jokaisen terroriryhmän ja väkivallan teon takana, Rubio linjasi.

– Ja siihen on puututtava.

Ulkoministeri painotti myös, että Iran ei koskaan saa hankkia ydinaseita.

Netanyahu jakoi Rubion näkemykset ja arvioi, että Israelia koskettavista haasteista Iran on kaikista suurin. Yhdysvaltojen ja Israelin tulisikin hänen mukaansa seistä rinta rinnan Iranin uhan torjumiseksi.

Pääministerin mukaan hänen ja Yhdysvaltain hallinnon välillä vallitsee myös yhteisymmärrys siitä, että Iranin vihamielisiä toimia Lähi-idässä on torjuttava.

– (Trumpin tuella) pystymme ja voimme hoitaa työn loppuun, Netanyahu linjasi.

Kaksikko puhui myös Donald Trumpin ehdotuksista Gazaan liittyen. Trump on aiemmin esittänyt, että Gazan kaistan palestiinalaisasukkaat voisivat muuttaa muualle, ja Yhdysvallat voisi ottaa alueen hallintaansa.

Trump on ollut Rubion mukaan rohkea näkemyksissään.

– Ei samoja vanhoja ideoita menneisyydestä. Se on jotain, joka on uutta, joka vaati rohkeutta ja näkemystä. Se on saattanut yllättää ja shokeerata monia, mutta saman vanhan kiertokulun, jossa päädymme aina samaan pisteeseen, ei voi antaa jatkua, Rubio sanoi.

Hamas ei taas Rubion mukaan voi jatkaa sotilaallisena tai Gazaa hallinnoivana voimana.

– Se on tuhottava ja eliminoitava, Rubio linjasi.