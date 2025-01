USA:n tuleva ulkoministeri: Kiina on Amerikan suurin uhka

Yhdysvaltain ulkoministeriehdokas Marco Rubio varoiti senaatissa nimityksen vahvistamiskuulemisessa, että Kiina on Amerikan suurin uhka.

– Jos pysymme nykyisellä tiellä, niin alle kymmenen vuoden kuluttua kaikki meille elämässä tärkeää riippuu siitä, salliiko Kiina ne meille vai ei, Rubio sanoi.

USA on Rubion mukaan liian riippuvainen Kiinasta.

– Kaikki verenpainelääkkeistä elokuviin, joita katsomme, ja kaikkea siltä väliltä, Rubio kuvaili.

– Jos emme muuta kurssia, elämme maailmassa, jossa suuri osa päivittäisistä asioista turvallisuudesta terveyteen on riippuvainen siitä, sallivatko kiinalaiset ne meille vai ei.

Tuleva presidentti Donald Trumpilla on tiukka linja Kiina kohtaan. Trump on sanonut nostavansa tullit 60 prosenttiin Kiinasta tuleville tuontitavaroille. Näin hänen mukaansa suojellaan amerikkalaisia työpaikkoja.

🚨 Secretary of State nominee Marco Rubio just issued a grave warning for America. Listen intently. He's right, and we need to act.

"If we stay on the road we are on right now – in less than 10 years, virtually everything that matters to us in life will depend on whether China… pic.twitter.com/vWOfPSMrHw

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 15, 2025