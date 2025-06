USA:n tiedustelukoneet hälytetty ilmaan Lähi-idässä

Israel on tehnyt viime tuntien aikana laajoja ilmaiskuja eri puolilla Irania sijaitsevia kohteita vastaan.

Lentokoneet ovat moukaroineet ydinlaitosten ohella asevoimien tukikohtia ja Iranin ohjusarsenaalia. Israelissa on julistettu hätätila minä hetkenä hyvänsä odotettavan vastahyökkäyksen varalta. Sairaalat ovat siirtäneet osastojaan maanalaisiin tiloihin.

Iranin vallankumouskaartin komentajan, kenraaliluutnantti Hossein Salamin sanotaan saaneen surmansa iskuissa. Myös useita ydintutkijoita on kuollut.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi Israelin toteuttaneen operaationsa yksin. Hänen mukaansa prioriteettina on Lähi-idän alueelle sijoitettujen amerikkalaisjoukkojen suojaaminen.

Yhdysvaltain asevoimat vaikuttaa lisänneen valmiuttaan ja varautuvan Teheranin vastaiskun torjumiseen. Julkisten lentotietojen perusteella Qatarissa sijaitsevalta Al Udeidin lentotukikohdalta nousi ilmaan useita Boeing RC-135 Rivet Joint -tiedustelukoneita. Yksi niistä oli Britannian ilmavoimien kone.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ohjeistaa kaikkia Israelissa oleskelevia amerikkalaisia pysyttelemään sisätiloissa turvallisissa paikoissa.

Iranin ylin johtaja Ali Khamenei on paikallismedian mukaan vahingoittumaton ja on saanut asevoimilta tietoja maata vastaan tehdyistä iskuista. Teheranista on jo vakuutettu maan iskevän sekä Israelia että Yhdysvaltoja vastaan.

Israelin asevoimien mukaan Irania vastaan on tehty jo viisi ilmaiskujen aaltoa.

CSIS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Mona Yacoubian arvioi BBC:llä Lähi-idän olevan lähellä laajempaa alueellista sotaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kuvaillut ilmaiskuja ”erittäin onnistuneiksi”, mutta sanoo niiden jatkuvan tarvittaessa pidempäänkin.

