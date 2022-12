USA:n tiedustelujohtaja: Venäjän ammukset ovat loppumassa

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Avril Hainesin mukaan Venäjän ammusvarastot ovat ehtymässä todella nopeasti. Asiasta kertoo Air Force Times.

– Se on todella poikkeuksellista. Oma käsityksemme on, että he eivät pysty tuottamaan omin voimin sitä määrää, mitä he kuluttavat tällä hetkellä, Haines puhui Reagan National Defense Forum 2022 -konferenssissa.

Venäjä joutuu täydentämään varastojaan ostamalla ammuksia ulkomailta. Tykistöammuksia tiedustelujohtajan mukaan on hankittu esimerkiksi Pohjois-Koreasta, mutta määrä on ollut toistaiseksi vähäinen.

Tiedustelujohtajan mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on yhä tietoisempi armeijansa kohtaamista haasteista Ukrainassa.

– Meille ei ole kuitenkaan vielä selvää, onko hänellä tässä vaiheessa haasteista täydellistä kokonaiskuvaa, Haines viittasi muun muassa ammuspulaan, sotilaiden heikkoon moraaliin ja logistisiin ongelmiin.