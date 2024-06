Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää Brysselistä vahvistettuja tietoja Suomeen tulevasta Naton alaesikunnasta sekä puolustukseen osoitettavista joukoista ”äärettömän tärkeinä.” Jatkossa Pohjoismaat kuuluvat myös Norfolkin esikuntaan eli samaan startegiseen suunnitteluympäristöön.

– Nämä ovat meille ihan äärettömän tärkeitä juttuja. Ne konkretisoivat sitä, mitä Nato-jäsenyys Suomelle tarkoittaa, Orpo kommentoi asiaa Verkkouutisten Nato-aiheisessa videohaastattelussa Tampereen puoluekokouksen yhteydessä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Jos miettisi tilannetta, että me emme olisi Naton jäsen tässä maailmantilanteessa, niin se olisi todella turvatonta. Meidän tulevaisuus olisi epävarmaa aggressiivisen Venäjän naapurissa. Mutta nyt me olemme Naton suojassa. Vitosartikla suojaa meitä, Nato-joukot harjoittelevat Suomessa. Tämä on hieno asia.

Tampereella tänä viikonloppuna järjestettävä kokous on ensimmäinen kokoomuksen puoluekokous, kun Suomi on Naton täysjäsen.

Miltä tämä tuntuu?

– Kyllähän se tuntuu hienolta. Ensinnäkin kokoomuksen näkökulmasta, kokoomus on kannattanut kaksikymmentä vuotta lähestulkoon yksin Suomen Nato-jäsenyyttä. Ja tällä joukkueella, joka on tänne kokoontunut, on syytä olla iloisia.

Orpo pitää tärkeänä myös Naton roolin vahvistumista Ukrainassa. EU:n koordinointi liittyen aseapuun ei ole ollut riittävän tehokasta.

– Nato on puolustusorganisaatio, sotilasorganisaatio ja kun se ryhtyy koordinoimaan yhteistyötä sekä Naton puitteissa että jäsenmaiden kesken, tämä tulee olemaan paljon tehokkaampaa.