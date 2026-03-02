USA:n tärkeät ohjukset loppuvat – ilmapuolustus uhattuna

Yhdysvallat pyrkii saamaan sotilasoperaationsa Iranissa päätökseen ennen kuin tärkeät ampumatarvikkeet loppuvat.

Asiasta tässä kertovan Wall Street Journalin mukaan vähiin käyvät varastot rajoittavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaihtoehtoja Iranissa. Toinen asiantuntijoiden esiin nostama huoli liittyy Kiinan uhkaan.

WSJ:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat varoitti presidentti Donald Trumpia jo aiemmin siitä, että ammusvarastojen riittävyys muodostaa riskin. Nyt pelko on jutun käymässä toteen: Yhdysvallat käyttää torjuntaohjuksia huomattavasti nopeammin kuin niitä ehditään valmistaa lisää.

Yhdysvaltain ilmapuolustusaseiden määrät ovat salattua tietoa. Viime vuosien konfliktit Lähi-idässä ovat kuitenkin kuluttaneet varastoja merkittävästi, ja kyse on hitaasti täydennettävistä kyvyistä.

Yhdysvaltain asevoimat on tiedottanut torjuneensa satoja Iranin ohjus- ja lennokki-iskuja Iran-operaation alun jälkeen, mutta osa on osunut kohteisiinsa erityisesti Persianlahden arabimaissa. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet Iranin ohjuslaukaisualustoihin, lennokkeihin ja sotilaskohteisiin. Tätä on kuvattu eräänlaiseksi kilpajuoksuksi, jossa Yhdysvallat liittolaisineen yrittää tuhota Iranin ohjuskykyjä samalla, kun Iran pyrkii saturoimaan ilmapuolustuksia omilla aseillaan.

– Yksi haaste on, että nämä varastot voivat huveta todella nopeasti. Käytämme niitä nopeammin kuin pystymme korvaamaan, sanoo Stimson Centerin tutkija Kelly Grieco.

Asiantuntijat ovat kiinnittäneet kuitenkin jo huomiota siihen, että Yhdysvalloilla ja Israelilla on jo Iranissa käytännössä täysi ilmaherruus. Tämä mahdollistaa ilmavoimien iskut täsmäohjuksia merkittävästi edullisemilla pommeilla.

Entä jos Taiwanissa leimahtaa?

Torjuntaohjusten lisäksi Yhdysvallat on käyttänyt runsaasti mereltä laukaistavia Tomahawk-risteilyohjuksia. Niistä on paljastettu samalla uusi häiveominaisuuksia hyödyntävä variantti. Center for a New American Security -ajatushautomon tutkija Becca Wasser huomauttaa, että juuri Tomahawkit olisivat keskeisiä aseita mahdollisen Yhdysvaltain ja Kiinan välisen konfliktin alkuvaiheessa.

– Sotasimulaatioissa Tomahawkit ovat ensimmäisiä ammuksia, jotka loppuvat ensimmäisen viikon aikana Yhdysvaltain ja Kiinan konfliktissa, Wasser sanoo.

Pentagonin keskeisistä huolista on, joudutaanko Tyynenmeren alueen torjuntaohjusvarastoja käyttämään Lähi-idän operaatioiden jatkamiseen. Tämä heikentäisi pelotetta Kiinaa vastaan samaan aikaan, kun jännitteet Taiwanin ympärillä jatkuvat.

Yhdysvallat ei ole toistaiseksi käyttänyt Iranin vastaisissa iskuissa pitkän kantaman meritorjuntaohjuksia, joita se tarvitsisi erityisesti Kiinan laivastoa vastaan mahdollisessa kriisissä.

Israel osallistuu iskuihin, mikä helpottaa osin Yhdysvaltain ammustilannetta. Myös Israelilla on kuitenkin omia puutteita ilmapuolustuksen torjuntaohjuksissa.

Donald Trump on arvioinut pommitusten jatkuvan viikon tai pidempään. Jos operaatio pitkittyy, ratkaisevaksi voi nousta yksinkertainen kysymys.

– Kuinka monta torjuntaohjusta meillä on käytettävissä – ja kuinka monta ohjuslavettia he [Iran] saavat käyttöön ja laukaisemaan [ohjuksia], Israelin asevoimien entinen tiedottaja ja Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomon vanhempi tutkija Jonathan Conricus summaa.