USA käytti Iranissa uutta Tomahawk-ohjusta – salatut ominaisuudet julki

Yhdysvaltain asevoimien julkaiseman materiaalin perusteella iskuissa Iraniin käytettiin uudenlaista Tomahawk-ohjusta.

Useat asiantuntijat ovat kiinnittäneet sosiaalisessa mediassa huomiota sotalaivalta otettuun kuvaan ohjuksen laukaisusta. Ohjus on tavallisesta harmaasta värityksestä poiketen musta. Mustan värin uskotaan kielivän häiveominaisuuksia ohjukselle antavasta pinnoitteesta.

Toisessa kuvassa näkyy taas taivaalla lentävä Tomahawk, jossa hyödynnetään käänteistä siipeä tavanomaisen nuolisiipirakenteen sijasta.

Tomahawk on pitkän kantaman risteilyohjus, jota on käytetty 1990-luvulta lähtien useissa operaatioissa. Ohjus laukaistaan tyypillisesti sota-aluksista tai sukellusveneistä, ja se lentää matalalla maastonmuotoja seuraillen jopa yli 1 000 kilometrin päähän. Uusimmissa versioissa on parannettu tarkkuutta, häirinnänsietokykyä ja mahdollisuutta muuttaa kohdetta lennon aikana. Ohjus on keskeinen osa Yhdysvaltain asevoimien kaukovaikuttamiskykyä.

Puolustusmateriaalin asiantuntija, tutkija Colby Badhwar huomauttaa X:ssä, että paljastusten myötä saatamme nyt tietää, mitä vuoden 2023 Yhdysvaltain puolustusministeriön budjettikirjaus 37 miljoonasta dollarista ”salaiseen ohjuslaitteistoon” 40 uuteen Block V -tyypin Tomahawk-ohjukseen tarkoitti.

Asiantuntijan mukaan Tomahawkien päivityksiin liittyvään ohjelmaan sisältyy lisäksi niin ikään salaiseksi merkittyjä kuluja ”tukikalustoon”. Siihen on mennyt tähän mennessä 256 miljoonaa dollaria. Badhwar huomauttaa, ettei siitä ole varmuutta, liittyvätkö nämä hankinnat samoihin päivityksiin, joita uusiin ohjuksiin on tehty.