Ex-komentaja Jarmo Lindberg: Iran teki strategisen virheen

Kokoomuksen kansanedustaja ja Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg sanoo, että Iran on tehnyt vastaiskuissaan strategisen virheen.

– Iran on valtiojohdon lamauttamisen jälkeen ampunut ohjuksia arabimaihin ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä ei tiedetä, kuka tekee strategiset päätökset. Oli strateginen virhe hajauttaa voimat ampumalla kuuteen maahan hankkimalla samalla lisää vastustajia, Lindberg kommentoi X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iran on iskenyt useisiin naapurimaihin ja kohteena vaikuttaisivat olevan Yhdysvaltain sotilastukikohdat. Israelin lisäksi Iran on ampunut ohjuksia tai räjähdedrooneja Arabiemiraatteihin, Bahrainiin, Qatariin, Kuwaitiin ja Jordaniaan.

Lisäksi Iran ampui kaksi lennokkia satamaan Omaniin. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi selitti sunnuntai-iltana, että isku Omaniin ei ollut tarkoituksellinen, vaan Iranin asevoimat ovat tällä hetkellä itsenäiset ja ”jonkin verran eristäytyneet”.

Lindberg toteaa, että koska Iranin ilmapuolustus ei enää ole uhka, ei Israelin ja Yhdysvaltojen täydy enää käyttää kalliita pitkän matkan ohjuksia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Iranin sodassa on menossa kilpajuoksu pommien, ohjusten, droonien ja torjuntaohjusten välillä. Iranin ilmapuolustuksen lamauttamisen jälkeen Yhdysvallat ja Israel ovat siirtyneet tuhoamaan Iranin ohjusten ja droonien laukaisualustoja halvemmilla (mutta tarkoilla) rautapommeilla.

– Presidentti [Donald] Trump ilmoitti, että Yhdysvallat on varautunut ylläpitämään iskuja 4-5 viikkoa. Lähipäivät näyttävät, kykeneekö Iran ylläpitämään ohjus- ja drooni-iskuja naapurimaihin. Laukaisualustojen ja varastojen tuhoaminen säästää Israelin ja Yhdysvaltojen torjuntaohjuksia, Lindberg jatkaa X-ketjussaan.

Iran on valtiojohdon lamauttamisen jälkeen ampunut ohjuksia arabimaihin ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä ei tiedetä, kuka tekee strategiset päätökset. Oli strateginen virhe hajauttaa voimat ampumalla kuuteen maahan hankkimalla samalla lisää vastustajia. — Jarmo Lindberg (@CharlesLindberg) March 1, 2026