USA:n talous ennakoitua vahvemmassa vireessä

Yhdysvaltain vuositasolla mitattu bruttokansantuote kasvoi 4,3 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvu ylitti odotukset, koska Bloombergin ekonomistikyselyssä vain yksi vastaaja 62:sta odotti tätä korkeampaa kasvulukemaa.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kirjoittaa kommentissaan, että kasvu nojasi jälleen vahvasti yksityisen kulutuksen harteille. Myös nettovienti, julkinen kulutus ja yritysten investoinnit tukivat talouskasvua.
– Yhdysvaltojen talous on osoittanut olevansa teflonia kauppasuhde-epävarmuudelle. Lisäksi globaali kilpajuoksu tekoälyn kehittämisessä on saanut maan teknologiajätit painamaan kaasun pohjaan tekoälyinvestoinneissaan, jotka tukevat reippaasti talouskasvua, Hännikäinen kertoo.
Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan asettuvan tänä vuonna 2 prosenttiin. Ensi vuodelle povataan vastaavaa kasvulukemaa, joten kasvu on jatkumassa Yhdysvalloissa edelleen euroaluetta vahvempana.
Hännikäinen arvioi, että presidentti Donald Trumpin hallinnon veronalennukset tuovat uuden piristysruiskeen jo valmiiksi vankassa vedossa olevalle talouskasvulle. Myös keskuspankki Fedin syksyn aikana tekemät koronlaskut tukevat kokonaiskysyntää.
Tuoreet luvut eivät keikauttaneet rahapolitiikkanäkymää.
– Odotamme Fedin siirtyneen tarkkailuasemiin seuraamaan talouden ja inflaation kehitystä ennen seuraavien askelien ottamista, Hännikäinen kirjoittaa.
– Nykytiedon valossa Fedin tuumaustako on selvästi todennäköisempi vaihtoehto kuin tammikuun koronlasku. Korkomarkkinat hinnoittelevat tammikuun 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun alle 20 prosentin todennäköisyydellä ja todennäköisyys laski hieman BKT-lukujen julkaisun jälkeen.