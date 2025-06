USA:n senaattorilta terveiset Moskovaan: ”Harvinainen rehellisyyden hetki”

Yhdysvaltojen republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoo onnittelevansa Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedeviä.

– Onnittelut herra Medvedeville harvinaisesta rehellisyyden hetkestä Venäjän propagandakoneistossa, Graham toteaa X-alustalla.

Medvedev totesi tänään Telegramissa, että Venäjä ei ole kiinnostunut joidenkin ”epärealistisin ehdoin” esittämästä kompromissista Ukrainassa, ja että Venäjän pyrkimyksenä Istanbulin neuvotteluissa on voittaa sota ja kukistaa Ukrainan ”uusnatsit”. Eli siis vaihtaa Ukrainan hallinto Venäjä-mieliseksi. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

– Hyvä, että teet selväksi maailmalle, että [Vladimir] Putin ja Venäjä eivät ole edes etäisesti kiinnostuneita rauhasta, Graham kommentoi.

Graham on toinen nokkamies hankkeessa, jossa Venäjälle suunnitellaan ”murskaavia” talouspakotteita.

Eilen pakotteille antoi tukensa Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson.

– Monet kongressin jäsenet haluavat meidän asettavan Venäjälle niin ankaria pakotteita kuin mahdollista. Ja minä kannatan sitä, Johnson sanoi toimittajille New York Postin mukaan.

Grahamin ja demokraattisenaattori Richard Blumenthalin käsittelyyn tuoma pakotepaketti sisältäisi jopa 500 prosentin tuontitullit maille, jotka ostavat Venäjältä esimerkiksi öljyä tai kaasua. Senaatin odotetaan edistävän pakettia tällä viikolla.

New York Postin mukaan lakiesitystä kannattaa noin 80 senaattoria, mutta on epävarmaa, tukisiko presidentti Donald Trump ankaria Venäjä-toimia, jos laki päätyy hänen pöydälleen.

Congratulations to Mr. Medvedev for a rare moment of honesty coming from the Russian propaganda machine.

I appreciate you making it clear to the world that Putin and Russia are not remotely interested in peace. https://t.co/KtlHCou8tp

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 3, 2025