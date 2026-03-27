USA varoittaa: Aseapu Ukrainaan voi viivästyä – koskisi Patriot-ohjuksia

Presidentti Donald Trumpin hallinnon virkamiehet ovat varoittaneet liittolaismaita, että Yhdysvaltojen asetoimitukset Ukrainaan saattavat häiriintyä tulevina kuukausina, kun Pentagon asettaa etusijalle niiden käytön Iranin sodassa, uutisoi Politico.
Lehden mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriö on kertonut liittolaisilleen, että ammusten, erityisesti Patriot-ilmatorjuntaohjusten, toimitukset voivat häiriintyä, kertoo kolme neuvotteluista perillä olevaa sisäpiirilähdettä.
Ulkoministeri Marco Rubion oli määrä keskustella asiasta liittolaismaiden kanssa G7-maiden ulkoministerikokouksessa perjantaina, kaksi lähdettä kertoo.
Yhdysvaltain varoitus uhkaa horjuttaa keskeistä Ukrainaa koskevaa ohjelmaa, jossa liittolaismaat ostavat aseita Yhdysvalloilta Ukrainalle niin sanotun PURL-aloitteen (Prioritized Ukraine Requirements List) puitteissa.
Ainakin osa liittolaismaista on “saanut vakuutuksia” Yhdysvalloilta siitä, ettei PURL-toimituksia ole ohjattu muualle.
– Se ei tietenkään kerro mitään tulevaisuudesta, toteaa eurooppalaislähde Politicolle.
The Washington Post uutisoi torstaina Pentagonin harkitsevan Ukrainan aseavun piirissä olevien asetoimitusten siirtämistä Persianlahdelle täydentämään Yhdysvaltojen omia varastoja, joita maa tarvitsee kohta neljä viikkoa jatkuneissa iskuissa Irania vastaan.
Ukrainan ulkoministerin Andrii Sybihan tiedottaja Heorhii Tykhyi totesi perjantaina, ettei Rubio ollut kertonut ulkoministerille PURL-toimitusten mahdollisista tulevista viivästyksistä kahdenvälisessä tapaamisessa G7-kokouksen yhteydessä perjantaina.
Naton johto on kokouksen alla viestinyt, ettei PURL-ohjelmaan ole kajottu.
– Voin vakuuttaa, että Yhdysvaltojen Ukrainaan suuntaama kriittinen tuki, jonka liittolaiset maksavat PURL-järjestelyn puitteissa, jatkuu, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi toimittajille torstaina Brysselissä.