USA:n senaattori: Painetta Kremliä kohtaan voidaan lisätä massiivisesti

Yhdysvaltain republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas Lindsey Graham puolustaa Valkoisen talon hämmennystä herättänyttä linjaa Ukrainan suhteen.

Senaattorin mukaan on aika lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota ”oikeudenmukaisesti ja kunniallisesti”. Hän vakuuttaa, että tämä on myös presidentti Donald Trumpin tavoitteena.

– Mielestäni on järkevää painostaa ukrainalaisia kohti rauhaa ja yrittää saada aikaan sopimus kriittisistä raaka-aineista. Konfliktin lopettamiseen tähtäävät keskustelut Venäjän kanssa ovat myös mielestäni järkeviä, Lindsey Graham kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän toteaa Ukrainan johdon tehneen viimeisten 48 tunnin aikana merkittäviä ilmoituksia tulitaukoihin, mineraalisopimuksiin ja rauhanneuvotteluihin liittyen.

Graham sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastustaneen julkisuudessa uhmakkaasti Donald Trumpin diplomaattisia avauksia.

– Jos Putin kieltäytyy osallistumasta vakavasti rauhanpöytään, niin toivon ja odotan presidentti Trumpin iskevän Venäjän pankki- ja energiasektorille lisää talouspakotteita. Ja jos tarpeen, niin päälle massiivisia tariffeja. Tämän vaikutus jo nyt heikkoon Venäjän talouteen pakottaisi heidät neuvotteluihin, Lindsey Graham sanoo.

It is time to end the war between Russia and Ukraine justly and honorably, as President Trump is trying to do.

Pushing the Ukrainians toward peace and trying to secure a critical minerals agreement with them makes perfect sense to me. Talking to Russia about how to end the…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 6, 2025