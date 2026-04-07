USA:n salainen RQ-180-lennokki kuvattiin taas – video paljastaa tiedustelulaitteet

Yhdysvaltojen ilmavoimien salaisena pidetystä RQ-180-häivelennokista on julkaistu uutta videomateriaalia Kreikan Larissasta. The Aviationist -verkkolehden mukaan video on tähän mennessä selkein julkisuuteen tullut kuvakulma koneesta, jonka Yhdysvallat ei ole vieläkään virallisesti tunnustanut olemassa olevaksi.

Jutun lopussa oleva video näyttää koneen lähes suoraan alapuolelta sen lähestyessä laskuun. Video näyttää koneen pohjan poikkeuksellisen tarkasti. Kuvista erottuvat aiempaa selvemmin laskutelineet sekä rungon alla oleva aukko, joka näyttää viittaavan kameran tai lämpöhakuisen tiedustelusensorin kaltaiseen järjestelmään. Video tukee käsitystä siitä, että kone on rakennettu pitkän kantaman tiedusteluun ja valvontaan. Alan arvioissa siihen on liitetty muun muassa tutkakykyä ja signaalitiedustelua.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että sama kone tai sen variantti kuvattiin jo aiemmin Kreikassa. Nyt julkaistulla uudella videolla ei näy enää pelkkä koneen siluetti vaan yksityiskohtia, joiden perusteella sen tehtäväprofiilia voidaan arvioida aiempaa varmemmin.

The Aviationistin mukaan video myös sulkee käytännössä pois sen, että kyse olisi B-21 Raider -häivepommittajasta. Koneen ohjainpinnat ja laskutelineet poikkeavat siitä, mitä B-21:stä on nähty.

Kreikan Larissaa on pidetty aiemmin mahdollisena etutukikohtana Yhdysvaltain salaisille droonioperaatioille, ja uudet havainnot vahvistavat tätä arviota. Arvioiden mukaan Yhdysvallat pitää alueella valmiutta operaatioihin, jotka suuntautuvat Mustanmeren alueelle, Lähi-itään tai Iraniin.

RQ-180:n kaltaisen häivealustan tärkein etu on kyky kerätä tiedustelutietoa alueilla, joille tavallista valvontakonetta ei haluta lähettää. Siksi koneen esiintyminen Kreikassa sopii arvioihin, joiden mukaan Yhdysvallat on käyttänyt sitä jo pitkään kaikkein vaativimmissa tiedustelutehtävissä esimerkiksi Iranissa.

RQ-180:aa on pidetty vuosia lähes myyttisenä hankkeena, josta on tihkunut vain vähän tietoa. Nyt Kreikasta saadut kuvat ja videot ovat nostaneet sen ensimmäistä kertaa laajaan julkiseen tarkasteluun. Myös The War Zone ja Air & Space Forces Magazine ovat arvioineet Larissassa kuvatun koneen vastaavan juuri RQ-180:aa.

