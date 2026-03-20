USA:n huipusalainen RQ-180-lennokki kuvattiin Kreikassa – epäily Iran-operaatiosta

Yhdysvaltojen ilmavoimien erittäin salainen RQ-180-häivelennokki tai sen jonkinlainen tuntematon variantti on kuvattu päivänvalossa Kreikassa. Harvinaisen havainnon uskotaan liittyvän operaatioihin Iranissa. Vuorokaudenajasta ja kentän valinnasta päätellen lennokki teki mitä todennäköisimmin pakkolaskun jonkinlaisen ongelman takia.

Havainto on herättänyt huomiota ilmailupiireissä. Kuvia havainnosta löytyy jutun lopusta.

Paikallista uutisointia aiheesta tässä summaavan The War Zonen mukaan kreikkalaismediassa uutisoitiin ensin, että kyseessä olisi ollut B-2-häivepommittaja. Kuvien perusteella on kuitenkin selvää, että kyseessä oli jokin toistaiseksi virallisesti tuntematon lennokki, joka vastaa muodoltaan ja kooltaan asiantuntija-arvioita ja julkisuuteen tihkuneita tietoja RQ-180:sta.

Kone havaittiin Kreikan Soudanlahden lentotukikohdassa. Yhdysvallat operoi sieltä muun muassa F-16-hävittäjille. Kenttä on tämän takia lentokonebongareiden suosiossa.

RQ-180 on yksi Yhdysvaltojen salamyhkäisimmistä ilma-aluksista. Sen olemassaolo on käytännössä vahvistettu vasta viime vuosina, ja sitä käytetään syvälle vihollisen ilmatilaan ulottuvaan pitkäkestoiseen tiedusteluun.

Koneen ilmestyminen Kreikkaan viittaa siihen, että se on voinut operoida Lähi-idässä eli mitä todennäköisimmin Iranissa

Koneen tarkemmasta tehtävästä tai lennon syystä ei ole annettu virallista tietoa.