USA:n lupa iskeä Venäjän puolelle sisältää rajoituksen – Volodymyr Zelenskyiltä tiukka kuitti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toteaa, että mediassa on ollut ”paljon puhetta” siitä, että Ukraina olisi saanut luvan tehdä suhteutettuja toimia, jolla Zelenskyi viittaa siihen, että Ukraina voisi vihdoin iskeä pitkän kantaman amerikkalaisaseilla Venäjän puolelle.

– Mutta iskuja ei tehdä sanoilla. Näitä asioita ei julisteta. Ohjukset puhuvat puolestaan, Zelenskyi sanoo X-alustalla.

Usean yhdysvaltalaismedian, esimerkiksi CNN:n mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olisi valtuuttanut Ukrainan tekemään iskuja Venäjän puolelle, mutta tämä koskisi vain Kurskia, jonne Moskova on koonnut yhteensä liki 50000 sotilasta, joista noin 10000 on pohjoiskorealaisia.

Venäjä yrittää vallata Ukrainan hallussa olevan alueen Kurskissa takaisin, jotta Ukraina ei voisi käyttää sitä korttinaan mahdollisissa tulevissa neuvotteluissa.

– Ajatuksena on auttaa Ukrainaa pitämään kiinni Kurskista niin kauan kuin mahdollista, sanoi Joe Bidenin hallinnon virkamieslähde CNN:lle.

Ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja ja nykyinen europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) toteaa, että ”parempi myöhään kuin ei milloinkaan”.

– Lupa on rajattu, eikä käsittääkseni koske Venäjän tukikohtia, joissa on potentiaalisesti ydinaseita, Aaltola kuitenkin jatkaa.

Yhdysvallat on pitänyt pitkään kiinni siitä, että sen antamilla ATACMS-ohjuksilla ja muilla pitkän kantaman aseilla ei saa iskeä syvälle Venäjän puolelle. Taustalla on arvioitu olevan Bidenin hallinnon pelko eskalaatiosta. Viime toukokuussa kieltoa höllennettiin lievästi, kun Ukrainalle sallittiin vastaiskut Belgorodiin, josta Venäjä moukaroi Harkovaa.

Aaltola uskoo, että kyseessä on saattanut olla peli, jossa pitkän kantaman aseiden käyttökiellon vastineeksi Venäjän toivottiin rajoittavan iskujaan Ukrainan sähköverkkoon.

– Näin Venäjä ei tietenkään tehnyt, Aaltola toteaa.

Venäjä teki sunnuntaina massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun, jonka kohteena olivat Ukrainan energialaitokset.

Zelenskyi kertoo päivityksessään olevansa syvästi kiitollinen kumppaneilleen, jotka ovat tukeneet Ukrainaa antamalla ilmatorjuntajärjestelmiä ja ohjuksia.

Presidentin mukaan jokainen Venäjän sunnuntaisen kaltainen isku kuitenkin alleviivaa sitä, kuinka kriittistä on, että esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä ei pidettäisi varastoissa tyhjän panttina, vaan niitä annettaisi ihmishenkien pelastamiseksi.

Zelenskyin mukaan Ukrainalta puuttuu edelleen tarpeellisia asejärjestelmiä, joiden saamiseksi he jatkavat työskentelyä. Zelenskyi muistuttaa, että Ukrainan asevoimien vahvistaminen kuuluu voitonsuunnitelmaan.

– Sen yksi avainkohdista on, että armeijamme saa pitkän kantaman kyvykkyyksiä, Zelenskyi sanoo.

I am deeply grateful to all our partners who support us with air defense systems and missiles. This is a truly global effort. Every time Russia carries out such attacks, it underscores how critical it is that partners don’t leave systems like Patriot and others sitting idle in… pic.twitter.com/4VZu4JpzxG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2024