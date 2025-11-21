Verkkouutiset

Mike Waltz New Yorkissa tänään. AFP / LEHTIKUVA / MICHAEL M. SANTIAGO

USA:n lähettiläs väläyttää uusia pakotteita – ”Teimme Venäjälle anteliaan tarjouksen”

Mike Waltzin mukaan Moskovan on suostuttava tulitaukoon.
Yhdysvaltain YK:n suurlähettiläs ja maan entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz sanoo, että Yhdysvallat on valmis asettamaan Venäjälle lisää pakotteita ja jatkamaan sotilaallista tukea Ukrainalle, mikäli Kreml ei suostu tulitaukoon ja aloita aitoja neuvotteluja.

– Me olemme esittäneet Venäjälle anteliaat ehdot, mukaan lukien pakotteiden lieventäminen. Olemme pyytäneet Venäjää lopettamaan hyökkäyksen, sekä tapaamaan Ukrainan suoraan rauhan neuvottelemiseksi, Waltz kertoi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa.

– Valitettavasti taistelut jatkuvat.

Waltzin mukaan taloudellisia seurauksia Venäjälle voidaan lisätä, mikäli se jatkaa tulitaukovaateiden sivuuttamista.

– Venäjän ja Ukrainan johtajien täytyy neuvotella. Molempien täytyy hyväksyä tulitauko, Waltz sanoi.

Toimittaja-kirjailija Michael Weiss huomauttaa X-alustalla, että Ukraina hyväksyi tulitauon jo kahdeksan kuukautta sitten, Venäjä kieltäytyi siitä. Venäjä on sen jälkeen useita kertoja kieltäytynyt ehdotetusta tulitauosta ja rintamalinjan jäädyttämisestä.

USA:n esitys: Näihin ehtoihin Ukrainan pitäisi suostua

