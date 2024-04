USA:n kenraalilta yllättävä arvio Venäjän asevoimien kehityksestä: Nosti esiin Suomen lähelle tulevat joukot

Naton Euroopan joukkojen komentaja, Yhdysvaltain armeijan kenraali Christopher Cavoli varoittaa Venäjän kestävästä uhasta Euroopassa. Hän pitää kenties huolestuttavimpana ilmiönä Venäjän asevoimien nykyistä kykyä ottaa oppia Ukrainan sodasta.

Cavoli tarjoili Yhdysvaltain edustajainhuoneen puolustusvaliokunnan kuulemistilaisuudessa tiukan arvion Moskovan asevoimien tilasta. Hänen mukaansa on tarpeen tarkastella, mitä ”Venäjän asevoimille on tapahtunut ja ei ole tapahtunut Ukrainassa”.

Cavolin selvitys löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Kenraali muistutti, etteivät Venäjän strategiset joukot, pitkän kantaman ilmavoimien yksiköt, kyberkyvyt, avaruuskyvyt ja elektronisen sodankäynnin kyvyt ole kärsineet lainkaan rintamalla. Ilmavoimien ja merivoimien menetyksiä hän piti otsikoissa olevista tappioista huolimatta silti verrattain vähäisinä.

– Venäjän pitkän kantaman täsmäaseiden tuotanto on kasvanut ja Venäjä on alkanut myös ostaa ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja pitkän kantaman lennokkeja aiemmin tämän sodan ulkopuolella olleilta kolmansilta mailta, Christopher Cavoli listasi.

Hänen mukaansa Venäjän maavoimat on oikeastaan ainoa kovasti sodassa kärsinyt osa Venäjän asevoimia.

Cavolin listaamien amerikkalaislukujen mukaan Venäjä on menettänyt yli 2000 taistelupanssarivaunua ja 315 000 sotilasta kaatuneina ja haavoittuneina.

Hirveistä tappioista huolimatta Venäjä on kuitenkin kenraalin mukaan pystynyt täydentämään joukkojaan odotettua nopeammin. Cavoli kertoi Venäjän armeijan olevan nyt noin 15 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2022.

Nato-komentaja nosti selvityksessään esiin myös Venäjän uudet joukot. Tässä yhteydessä huomioitiin Suomikin.

– Venäjä on ilmoittanut ryhtyvänsä kunnianhimoiseen maavoimien uudistukseen, jossa joukkojen lukumäärää kasvatetaan 1,5 miljoonaan mieheen ja läsnäoloa laajennetaan.

– Tämä uudelleen järjestely sisältää suunnitelman seitsemän moottoroidun prikaatin muuttamisen divisiooniksi ja uuden armeijakunnan. Venäjä aikoo sijoittaa joitakin näistä uusista joukko-osastoista miehitetyille alueille Ukrainaan sekä Karjalaan pohjoisessa – Suomea vastaan.

Christopher Cavoli nosti esityksessään esiin myös julkisuudessa vähälle huomiolle jääneen seikan, jota hän kuvaili kenties kaikkein huolestuttavimmaksi ilmiöksi Venäjän asevoimien kehityksessä.

– Venäjän asevoimat on osoittanut viimeisen vuoden aikana kiihtyvän kyvyn oppia ja sopeutua haasteisiin taistelukentällä niin taktisesti kuin teknologisestikin. Siitä on tullut oppiva organisaatio, joka on kaukana siitä kaoottisesta joukosta, joka hyökkäsi Ukrainaan kaksi vuotta sitten.

