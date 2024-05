Asuntovelallisten ongelmat selvässä kasvussa – pelkona asunnon menetys

Inflaatio ja etenkin korkojen nousu ovat lisänneet asuntovelallisten yhteydenottoja Takuusäätiön Velkalinja- ja chat-neuvontaan, jossa kohdataan maksuvaikeuksissa olevia ihmisiä.

– Nyt joka neljäs asiakkaamme on asuntovelallinen, kun vuosi sitten heitä oli vain joka kuudes. Vuoden alusta olemme keskustelleet lähes 400 ihmisen kanssa, joilla on ollut asuntovelkaa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne, joilla on asuntolainan lisäksi myös muita lainoja, kertoo Takuusäätiön neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Pankkien mukaan asuntolainojen lyhennyksissä ei ole toistaiseksi näkynyt merkittäviä ongelmia. Takuusäätiön havaintojen mukaan ihmiset tekevät kaikkensa hoitaakseen asuntolainan lyhennykset ajallaan, mutta maksuvaikeudet näkyvät muissa menoissa.

– Asuntovelalliset kertovat selviytyvänsä asuntolainan lyhennyksestä, mutta koron nousun vuoksi rahaa ei jää enää muihin velkoihin. Moni ei ole selvästikään hahmottanut, miten suuri vaikutus koronnousulla voi olla omiin lainoihin. Muutamien prosenttiyksikköjen kasvun vaikutus lainan kuukausierään on saatettu mieltää muutamiksi kympeiksi, mutta todellisuudessa puhutaan monista sadoista euroista, kertoo Hölttä.

Neuvontapalvelun asuntovelallisten asiakkaiden ongelmia kärjistää se, että heillä on huomattavan paljon vakuudetonta luottoa, keskimäärin 31 000 euroa. Vuokralla asuvilla sitä on 9 000 euroa vähemmän. Asuntovelallisilla on myös yli kaksi kertaa todennäköisemmin autolaina verrattuna vuokralla asuviin.

– Ihmiset kertovat ottaneensa vakuudetonta luottoa esimerkiksi kodin remontteihin ja myöhemmin laskujen sekä arkimenojen maksamiseen. Asuntovelalliset ovat pitkään voineet kuluttaa ja laskea lainanhoitomenonsa nollakorkotilanteen mukaan. Samaan aikaan vakuudetonta luottoa on saanut helposti. On ollut väistämätöntä, että osa asuntovelallisista on joutunut talousvaikeuksiin, toteaa Hölttä.

Asunnon menetys huolettaa

Ulosoton tilastojen mukaan asuntojen ja kiinteistöjen myynnit ovat lisääntyneet viime aikoina.

– Nykyisin suurin huolenaihe on oman asunnon menettäminen. Kun asuntovelalliset kertovat, että heidän muita lainojaan on menossa ulosottoon, yleensä ensimmäinen kysymys liittyy asunnon säilyttämiseen. Joka toisen asuntovelallisen asiakkaan taloudessa on myös lapsia, kertoo Hölttä.

Vaikka asuntolainan lyhennykset maksetaan aina ajallaan, ulosotto voi lähteä myymään asuntoa, jos muut lainat eivät lyhene ulosotossa.

– Toivomme, etteivät ihmiset turvautuisi maksuvaikeuksissaan uuden luoton ottamiseen vaan ottaisivat mahdollisimman pian yhteyttä talous- ja velkaneuvontapalveluihin selvittääkseen muita vaihtoehtoja.