USA:lta vihdoin lupa, uusia tankkeja virtaa Ukrainaan

USA on antanut luvan käytöstä poistettujen Abrams-panssarivaunujen siirrolle Australiasta Ukrainaan, kertoo uutissivusto meduza viitaten Australian yleisradioyhtiö ABC:hen.

Ensimmäinen lähetys – 49 panssarivaunua – valmisteltiin äskettäin merikuljetusta varten. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

ABC:n mukaan Washington hyväksyi amerikkalaisvalmisteisten Abrams-panssarivaunujen siirron, vaikka jotkin nimettömänä esiintyvät amerikkalaisviranomaiset ovat epäilleet kyseisen avun tehokkuutta. Epäilijät katsovat, että panssarivaunujen kuljettaminen Australiasta Ukrainaan olisi vaikeaa ja niiden pitäminen taistelukuntoisena olisi logistisesti haasteellista.

Yksi australialainen virkamies ilmaisi myös huolensa panssarivaunujen haavoittuvuudesta drone-iskuille ja totesi, että niiden kevyempi yläpanssarointi ei välttämättä sovellu droneja kuhisevalle taistelukentälle.

Yksikään virkamies ei kuitenkaan ole julkisesti kyseenalaistanut Australian päätöstä lähettää panssarivaunuja Ukrainaan.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Ukrainan ja USA:n kanssa, jotta tämä lähetys saadaan toimitettua, Australian puolustusministeri Richard Marles sanoi.

On edelleen epäselvää, milloin Ukraina saa tankit, mutta niiden on ensin kuljettava Puolassa sijaitsevan tukikohdan kautta. Kyse on todennäköisesti Jasionkan tukikohdasta, joka on länsimaiden Ukrainalle toimittaman sotilasavun tärkein logistiikkakeskus.

Abrams-panssarivaunujen tehokkuutta Ukrainan taistelukentällä on kyseenalaistettu aiemmin. Ukrainalaisten kerrottiin viime vuonna vetäneen Abramseja pois etulinjoilta Venäjän dronejen aiheuttaman uhan vuoksi.

Ukrainan asevoimat kuitenkin kiisti väitteen.

– Panssarivaunut tekevät hienoa työtä taistelukentällä, emmekä todellakaan aio piiloutua viholliselta, mikä saa heidät piiloutumaan, etulinjassa oleva ukrainalainen yksikkö sanoi.