USA:lla ja Kiinalla läpimurto neuvotteluissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui tiedotustilaisuudessa tapaamista Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa ”suureksi menestykseksi ja suureksi kunniaksi”.

Hän pohti voivansa palata lähitulevaisuudessa takaisin Korean niemimaalle tavatakseen myös Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin. Pohjois-Korea testasi risteilyohjuksia vain muutamia tunteja ennen Trumpin saapumista Busaniin.

– Jos en olisi voittanut vaaleja… hän ei nimittäin pidä kovin monista ihmisistä minun ohellani. Uskon, että silloin olisi tullut sota, Donald Trump sanoi.

Yhdysvaltain presidentti kertoi vierailevansa Kiinassa huhtikuussa. Xin on määrä tehdä sen jälkeen vierailu Yhdysvaltoihin.

Taiwanin tilanteesta ei käyty Trumpin mukaan keskusteluita. Yhdysvaltain ja Kiinan tavoitteena on kuitenkin tehdä yhteistyötä Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Trumpin mukaan kiista harvinaisten maamineraalien viennistä ratkaistiin. Fentanyylin salakuljetukseen liittyneitä tariffeja alennetaan välittömästi. Kiina myös suostuu ostamaan lisää soijapapuja amerikkalaisilta maanviljelijöiltä.

Donald Trump arvioi, että Yhdysvallat ja Kiina voivat allekirjoittaa laajan kauppasopimuksen ”melko pian”. BBC:n mukaan johtajien tapaamista voi pitää läpimurtona, sillä maailman kahden suurimman talousmahdin väliset jännitteet olivat kärjistyneet viime aikoina.