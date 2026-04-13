Sotatieteilijä varoittaa Hormuzista: Virhearvio voi laajentaa konfliktia nopeasti

Kansanedustajan ja sotatieteiden tohtorin Jarno Limnellin (kok.) mukaan presidentti Donald Trumpin uusi viesti Hormuzinsalmesta koventaa linjaa selvästi.

– Kyse ei ole vain saarrosta, vaan aktiivisesta meriliikenteen pakottamisesta ja sotilaallisesta suojauksesta. Hormuzinsalmi nousee keskiöön ja sota siirtyy uuteen vaiheeseen. Tämä nostaa tilanteen aiempaa vakavammalle tasolle, Limnell sanoo X-ketjussaan.

Kun Yhdysvallat ei vain estä liikennettä vaan aikoo myös “puhdistaa” merialueen ja pakottaa kulun omilla ehdoillaan, se tarkoittaa Limnellin mukaan, että Hormuzista tulee sotilaallisesti hallittu alue, ei pelkkä kriisialue.

– Erityisen merkittävä on linjaus pysäyttää alukset kansainvälisillä vesillä. Tämä laajentaa konfliktin vaikutukset kaikkiin toimijoihin. Käytännössä mikä tahansa alus voi joutua osaksi sotilaallista tilannetta ilman, että se itse on osapuoli konfliktissa, hän toteaa.

Trumpin suora uhkaus muuttaa pelisääntöjä. Pienistäkin välikohtauksista luvataan seuraavan maksimaalinen vastaus.

– Tämä lisää virhearvioiden riskiä ja tekee tilanteesta vaikeasti hallittavan, toteaa Limnell.

Hän muistuttaa, että miinanraivauksen aloittaminen on selkeä signaali pitkäkestoisesta läsnäolosta.

– Tällaiset operaatiot eivät ole lyhyitä, vaan ne sitovat joukkoja ja kalustoa viikoiksi tai kuukausiksi. Tämä kertoo valmistautumisesta pidempään konfliktiin, ei nopeaan ratkaisuun.

Taloudellisesti tämä tarkoittaa, että epävarmuus ei ole hetkellinen. Kun merireittiä hallitaan sotilaallisesti ja aluksia pysäytetään, koko energiamarkkina siirtyy Limnellin mukaan riskitilaan. Tämä heijastuu suoraan hintoihin, investointeihin ja globaaliin talouskehitykseen.

– Keskeinen johtopäätös: Trumpin linjaus tekee Hormuzista aktiivisen sotatoimialueen, jossa siviililiikenne, talous ja sotilaallinen voima sekoittuvat. Tämä ei enää ole pelkkä alueellinen kriisi, vaan mekanismi, joka voi laajentaa konfliktia nopeasti globaaliksi, Limnell summaa.

Keskeinen muutos on tämä: Yhdysvallat ei vain estä liikennettä vaan aikoo myös “puhdistaa” merialueen ja pakottaa kulun omilla ehdoillaan. Tämä tarkoittaa, että Hormuzista tulee sotilaallisesti hallittu alue, ei pelkkä kriisialue. — Jarno Limnell (@JarnoLim) April 12, 2026

Miinanraivauksen aloittaminen on selkeä signaali pitkäkestoisesta läsnäolosta. Tällaiset operaatiot eivät ole lyhyitä, vaan ne sitovat joukkoja ja kalustoa viikoiksi tai kuukausiksi. Tämä kertoo valmistautumisesta pidempään konfliktiin, ei nopeaan ratkaisuun. — Jarno Limnell (@JarnoLim) April 12, 2026