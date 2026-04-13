OP:n päästrategi: Donald Trump pelaa uhkarohkeaa peliä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pelaa uhkarohkeaa peliä koko Hormuzinsalmen sulkemisella, toteaa OP:n päästrategi Lippo Suominen.

– Voi tehota Iraniin, mutta toisaalta koko maailma on kärsijänä lähiaikoina. Riskinä on todellinen öljypula, kun varastot tyhjenevät, Suominen sanoo X-palvelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen X-tilillään jakama kuvaaja näyttää, kuinka öljyn hinta on heilunut viime viikkoina, mutta on edelleen selvästi korkeammalla kuin ennen Iranin sodan alkua.

Yhdysvallat on ilmoittanut saartavansa Iranin satamat maanantaista alkaen. Saarto koskee kaikkien maiden aluksia, jotka saapuvat tai lähtevät Iranin satamista Persianlahdella ja Omaninlahdella. Yhdysvaltojen joukkojen kerrotaan kuitenkin sallivan alusten kulun Hormuzinsalmen läpi muualle kuin Iranin satamiin.

Trumpin ilmoitus tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain armeija saartaisi strategisesti tärkeän, kapean Hormuzinsalmen, jonka kautta on kuljetettu noin viidennes maailman raakaöljystä.

Markkinat reagoivat ilmoitukseen heti maanantaiaamuna: Brent-raakaöljyn hinta nousi noin 7 prosenttia 102 dollariin barrelilta.

Yhdysvallat ja Iran eivät päässeet sopimukseen viikonloppuna Pakistanin Islamabadissa käydyissä neuvotteluissa.

Trump sanoi laivaston aloittavan saarron sekä “etsivän ja pysäyttävän” aluksia, jotka ovat maksaneet Iranille päästäkseen salmen läpi, ja ryhtyvänsä sen jälkeen raivaamaan merialuetta merimiinoista. Hän lisäsi, että kaikki Iranin joukot, jotka ampuisivat Yhdysvaltain joukkoja tai kaupallista merenkulkua kohti, “pommitettaisiin helvettiin”.