USA vastahyökkäyksestä: Ukrainalla paljon mahdollisuuksia menestyä

– Puhuin juuri tänään Ukrainan kollegani, ministeri Oleksii Reznikovin kanssa. Ppuhuimme useista asioista, Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi tiistaina Ukrinformin mukaan.

Kysyttäessä, kuinka viimeisin Pentagonin asiakirjojen vuoto saattaa vaikuttaa Ukrainan vastahyökkäyssuunnitelmiin, Austin ilmaisi luottavansa siihen, että Ukrainan johto keskittyy edelleen tehtävään.

– Minulla on täysi luottamus siihen, että he tekevät sen, mitä hyvät johtajat, suuret johtajat tekevät, hän sanoi.

Austin totesi, että Ukrainalla on ”suuri suunnitelma” toiminnan aloittamiseksi, mutta vain presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen johtonsa tietävät suunnitelman täydelliset yksityiskohdat.

– Heillä (ukrainalaisilla) on paljon kykyjä, joita he tarvitsevat menestyäkseen. Olemme kouluttaneet valtavan määrän joukkoja. Olemme tarjonneet huomattavan määrän kalustoa. He tuntevat olevansa melko hyvässä asemassa, hän sanoi.

– Keskitymme edelleen kehittämään valmiuksia, jotta he voivat jatkaa menestystä aina, kun he päättävät ryhtyä hyökkäykseen, Austin jatkoi.

Hän vahvisti myös virallisesti, että Ukrainan puolustuskontaktiryhmän kokouksen seuraava kierros järjestetään Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa 21. huhtikuuta.