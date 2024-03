USA varoittaa kansalaisiaan Venäjällä: Ääriliikkeet voivat iskeä kohta

Yhdysvaltain lähetystö Moskovassa varoitti Yhdysvaltojen kansalaisia välttämään väkijoukkoja lähimmän kahden vuorokauden ajan. Varoitus julkaistiin torstaina illalla Suomen aikaa, joten se on voimassa lauantai-iltaan asti.

Lähetystö perustelee, että sen tietoon on tullut, että ääriliikkeellä tai -liikkeillä on akuutteja suunnitelmia suuria väkijoukkoja kohtaan. Varoituksessa mainitaan erikseen, että runsaslukuiset kokoontumiset sisältävät myös konsertit. Myös Britannian ulkoministeriö täydensi omille kansalaisilleen suunnattua matkustustiedotetta Yhdysvaltojen varoituksella. Suomen ulkoministeriö ei perjantaina aamulla ollut päivittänyt Venäjää koskevaa matkustustiedotettaan. Sekä Suomen, Britannian että Yhdysvaltojen suositus omille kansalaisilleen on, että kaikkea Venäjälle matkustamista tulisi välttää.

Yhdysvaltain lähetystö Moskovassa kannusti varoituksessaan myös seuraamaan paikallista mediaa ja tarkkailemaan omaa ympäristöään. Paikallinen media RBK kertoo varoituksesta sen, että sitä ei ole julkaistu venäjäksi vaan pelkästään englanniksi.

Venäjällä vietetään pitkää viikonloppua, sillä perjantaina vietettävä naistenpäivä on Venäjällä yleinen vapaapäivä.