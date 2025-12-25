USA uskoo Kiinan iskukyvyn vahvistuvan

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin tuoreimman arvion mukaan Kiina edistyy tasaisesti edistyneiden aseiden kehittämisessä ja laajentaa asevoimiensa kykyä toimia Kiinan rajojen ulkopuolella. Se arvioi myös Yhdysvaltojen maaperän olevan yhä haavoittuvaisempi. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.
– PLA (People’s Liberation Army, Kiinan kansan vapautusarmeija) jatkaa useiden sotilaallisten vaihtoehtojen hiomista Taiwanin liittämiseksi voimakeinoin, raportissa todetaan.
Raportin mukaan Kiinan johto kuitenkin ”on edelleen epävarma PLA:n valmiudesta vallata Taiwan onnistuneesti”.
Kiinan kerrotaan merkittävästi lisänneen Taiwanin ilma- ja merirajojen tunnustelua vuodesta 2023 lähtien. Toiminta Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä lisääntyi yli 60 prosenttia, 1 703 tapauksesta vuonna 2023 yhteensä 2 771 tapaukseen viime vuonna. Myös Kiinan sotalaivat tehostivat toimintaansa Taiwaninsalmella.
Myös uhka USA:n maaperällä on kasvanut raportin mukaan.
– Kiinan historiallinen sotilaallinen varustautuminen on tehnyt Yhdysvaltojen kotialueesta yhä haavoittuvaisemman.
PLA jatkaa Pentagonin mukaan tasaista etenemistään kohti vuoden 2027 tavoitteitaan, joiden mukaan sen on kyettävä saavuttamaan ”strateginen ratkaiseva voitto” Taiwanista, ”strateginen vastapaino” Yhdysvaltoja vastaan ydin- ja muilla strategisilla osa-alueilla sekä ”strateginen pelote ja hallinta” muita alueen maita vastaan.
Myös ydinaseiden määrää Kiina aikoo kasvattaa noin 600:sta yli 1 000 ydinkärkeen. Vuoteen 2035 mennessä se aikoo lisätä lentotukialusten määrää kuuteen yksilöön.
Viime viikolla USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto hyväksyi Taiwanille myytäväksi 11 miljardin dollarin arvoisen asepaketin, joka sisältää kuorma-autoihin asennettavia ohjuslaukaisualustoja, panssarintorjuntaohjuksia, tykistöä ja drooneja.