USA saattaa pysäyttää jo päätetyt Ukrainan asetoimitukset

Yhdysvallat harkitsee jo päätettyjen Ukrainan asetoimitusten keskeyttämistä, kertoo Washington Postin diplomatian ja kansallisen turvallisuuden toimittaja John Hudson.

Tieto perustuu hallinnossa toimivaan korkea-arvoiseen lähteeseen. Hudson kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Aseavun keskeyttäminen otettiin pöydälle sen jälkeen, kun Volodymyr Zelenskyin ja Donald Trumpin tapaaminen Valkoisessa taloissa äityi perjantaina ilmiriidaksi lehdistön edessä. Trump ja varapresidentti JD Vance syyttivät Zelenskyiä muun muassa epäkunnioituksesta ja haluttomuudesta saada rauha aikaiseksi. Yhdysvaltojen ja Ukrainan oli määrä allekirjoittaa kiistelty mineraalisopimus, mutta yhteenoton vuoksi se jäi tekemättä.

Valkoisen talon sisäisen lähteen mukaan avun keskeyttämisen perusteena olisi myös Zelenskyin koettu jyrkkyys rauhanprosessissa.

Mikäli avun keskeyttäminen toteutuisi, koskisi se miljardien arvoisia tutka-, ajoneuvo-, ammus- ja ohjustoimituksia, jotka odottavat kuljetusta Ukrainaan. Avustukset on rahoitettu presidentin nostoluvalla, joka mahdollistaa presidentille sotamateriaalin sekä rahallisen tuen antamisen vieraalle valtiolle tai kansainvälisille järjestöille ”ennakoimattomien hätätilanteiden” vuoksi.

Yhteensä Yhdysvallat on antanut Ukrainalle sotilaallista apua noin 66 miljardin euron edestä.

Lähteen mukaan Zelenskyin, Trumpin ja Vancen yhteenotto ei ollut etukäteen suunniteltu. Tapaaminen oli haluttu pitää hyvässä hengessä. Tästä osoituksena oli, että Trump perääntyi päivää aiemmin puheistaan, joissa hän oli kutsunut Zelenskyiä diktaattoriksi.

Sotilasavun keskeyttäminen Ukrainan taistellessa hyökkääjää vastaan olisi ennennäkemätön tilanne.

– [Se] korostaa dramaattista romahdusta entisten liittolaisten välisissä suhteissa, Hudson arvioi.

🚨The Trump administration is considering ending all ongoing shipments of military aid to Ukraine in response to Zelensky’s remarks in the Oval Office on Friday and his perceived intransigence in the peace process, per senior administration official

— John Hudson (@John_Hudson) February 28, 2025