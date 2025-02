Donald Trump ja Volodymyr Zelenskyi ottivat yhteen: Et ole siinä asemassa, että voisit vaatia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Volodymyr Zelenskyi tapasivat perjantaina Valkoisessa talossa.

Presidentit ajautuivat avoimeen väittelyyn lehdistön edessä käydyssä keskustelussa. Kiista sai alkunsa väittelystä mineraalisopimuksen sisällöstä.

Trump esimerkiksi syytti Zelenskyiä ylimielisyydestä ja sanoi, että Ukraina häviäisi sodan ilman Yhdysvaltojen apua.

– Et ole siinä asemassa, että voisit vaatia asioita. Meidän kanssamme saatat päästä asemaan, Trump sanoi Zelenskyille.

Presidenttien on odotettu allekirjoittavan tapaamisen aikana Ukrainan ja Yhdysvaltain välisen mineraalisopimuksen. Sen myötä Yhdysvallat pääsisivät käsiksi Ukrainan luonnonvaroihin. Keskustelun aikana Trump painotti Zelenskyiä allekirjoittamaan sopimuksen.

– Allekirjoita diili, tai olemme ulkona, Trump sanoi.

Myös keskusteluun osallistunut Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance moitti Zelenskyiä. Hänen mukaansa Ukrainan presidentin käytös oli epäkunnioittavaa.

– On epäkunnioittavaa tulla presidentin toimistoon ja amerikkalaisen median eteen syyttämään meitä. Oletko sinä koskaan sanonut kiitos?

Heated Oval Office Exchange@VP Vance to Zelenskyy: "Mr. President, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office, litigating in front of the American media."

President Trump: "You're not in good position right now…You're gambling with World War III." pic.twitter.com/kuM1xb0yrt

— CSPAN (@cspan) February 28, 2025