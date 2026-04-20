USA otti haltuunsa saartoa rikkoneen iranilaisaluksen – video operaatiosta julkaistiin

Yhdysvallat on ottanut haltuunsa Iranin lipun alla purjehtivan rahtialuksen Persianlahden alueella, kertoo BBC.
Presidentti Donald Trumpin mukaan Touska-niminen alus yritti murtautua merisaarron läpi, eikä se noudattanut käskyä pysähtyä. Tämän jälkeen Yhdysvaltojen laivasto pysäytti aluksen.
– Touska on täysin hallussamme, ja selvitämme, mitä sen lastissa on, Trump kirjoitti Truth Socialissa.
Presidentin mukaan alus on Yhdysvaltain pakotelistalla aiemman laittoman toiminnan vuoksi.
Yhdysvaltojen asevoiminen alueellinen komentokeskus Centcom julkaisi myöhemmin videon pysäytysoperaatiosta. Videolla näkyy, kuinka Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat nousevat alukselle.
Iranin valtiollisen median mukaan Yhdysvallat avasi tulen iranilaista kauppa-alusta kohti Omaninmeren vesillä, lamautti sen navigointijärjestelmän ja nousi alukselle merijalkaväen voimin. Iranin sotilasjohdon edustaja kutsui tekoa ”aseelliseksi merirosvoudeksi” ja sanoi maan vastaavan siihen pian.
Tapaus kiristää tilannetta entisestään samaan aikaan, kun Yhdysvallat on pyrkinyt uusiin neuvotteluihin Iranin kanssa Pakistanissa. Valkoinen talo vahvisti BBC:lle, että varapresidentti JD Vancen oli määrä johtaa yhdysvaltalaisvaltuuskuntaa uudella neuvottelukierroksella.
Iran ei kuitenkaan ole vahvistanut osallistumistaan neuvotteluihin. Maan valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan uutta neuvottelukierrosta koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa, eikä Iran ole valmis palaamaan pöytään niin kauan kuin Yhdysvaltain merisaarto jatkuu.
Trump ilmoitti perjantaina, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa, kunnes maiden välillä syntyy sopimus. Hänen mukaansa Iran ei voi käyttää Hormuzinsalmea painostuskeinona.
Hormuzinsalmi oli sunnuntaina yhä suljettu. Reitti on maailmantaloudelle poikkeuksellisen tärkeä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman öljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Alusliikenteen tyrehtyminen on nostanut energian maailmanmarkkinahintoja.
