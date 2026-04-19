Donald Trump uhkasi jälleen Irania

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut tuhota kaikki Iranin sillat ja voimalaitokset, mikäli maa ei hyväksy sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump linjasi asiasta viestipalvelu Truthissa.

Trump arvosteli erityisesti Iranin päätöstä sulkea Hormuzinsalmi uudelleen. Iranin asevoimat ovat myös iskeneet viime päivinä salmessa kulkeneita aluksia vastaan.

– Totaalinen tulitaukosopimuksen loukkaus! Monet niistä [iskuista] kohdistettiin ranskalaiseen alukseen ja brittiläiseen rahtilaivaan. Tuo ei ollut kivaa, Trump ärähti.

Ison-Britannian puolustusministeriö tosin tarkensi myöhemmin, ettei Hormuzinsalmella ole kulkenut brittialuksia. Sen sijaan Intian ulkoministeri Vikram Misri kertoi, että kahta intialaisalusta vastaan on hyökätty.

Yhdysvaltain presidentti totesi myös, että Hormuzinsalmen sulkeminen itse asiassa auttaa Yhdysvaltoja, sillä Yhdysvallat on jo sulkenut salmen itse.

Iran menettääkin Trumpin mukaan salmen sulkemisen vuoksi 500 miljoonaa dollaria päivässä.

Poimintoja videosisällöistämme

– Yhdysvallat ei menetä mitään. Itse asiassa alukset suuntaavat juuri nyt Yhdysvaltoihin, Texasiin, Louisianaan ja Alaskaan tankkamaan. Kiitos vallankumouskaartille, jotka haluavat olla aina kovia jätkiä, Trump veisteli.

Yhdysvaltain presidentti kertoi, että Yhdysvaltojen neuvottelijat ovat matkaamassa maanantai-iltana Pakistanin pääkaupunkiin Islamabadiin neuvotteluja varten. Iranille tarjotaan nyt ”erittäin reilua ja kohtuullista sopimusta”.

Trumpin mukaan Iranin olisikin syytä tarttua tarjoukseen.

– Jos he eivät [suostu], Yhdysvallat tuhoaa jokaikisen voimalaitoksen ja jokaikisen sillan Iranissa, Trump linjasi.

Trumpin mukaan iranilainen ”tappokone” onkin pysäytettävä.

– Jos he eivät hyväksy sopimusta, minun on kunnia tehdä se, mikä muiden presidenttien olisi pitänyt tehdä Iranille jo 47 vuoden ajan, Trump tiivisti.