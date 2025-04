USA on tekemässä valtavan päätöksen tullien varjossa: Näin satamamaksut iskevät

Yhdysvaltain päätös kiinalaisvalmisteisia aluksia ja kiinalaisia aluksia omistavia yrityksiä koskevista satamamaksuista on jäänyt tulleja ja markkinoiden kaaosta koskevan uutisoinnin varjoon.

Alan julkaisujen ja asiantuntijoiden mukaan satamamaksuilla voi kuitenkin olla valtaisia seurauksia tavaraliikenteelle Yhdysvaltoihin. Tämä heijastuisi myös markkinoille.

Yhdysvaltain viranomaisten on määrä asettaa ensi viikon torstaista alkaen 500 000 – miljoonan dollarin satamamaksu jokaisen sellaisen rahtiyhtiön satamakäynneistä, jolla on laivastossaan yksikin kiinalaisvalmisteinen alus. Kiinassa valmistetuilta aluksilta perittäisiin taas jopa 1,5 miljoonan dollarin satamamaksut.

Meriliikenteeseen keskittyvä Lloyd’s List varoitti maaliskuun lopulla julkaistussa artikkelissa, että maksuilla voi olla vakavia ennakoimattomia seurauksia.

Jutussa kerrottiin alan reagoineen suunnitelmaan kahdella tavalla.

– Yhtäältä: tämä on niin naurettavaa ja itselle vahingollista, että tämän saattaminen voimaan on mahdotonta. Toisaalta: katsokaa, mitä kaikkea Trump 2.0:n ensimmäisten kahden kuukauden aikana on jo tapahtunut – kaikki on mahdollista, lehti kirjoitti.

Karibian aluetta käytettiin esimerkkinä kielteisistä vaikutuksista amerikkalaisille yhtiöille. Trumpin hallinnon suunnitelma tekisi jutun mukaan siellä toimimisen kannattamattomaksi monille amerikkalaisille laivayhtiöille. Tämä taas mitä todennäköisimmin johtaisi siihen, että Karibialle alettaisiin laivata entistä enemmän tavaraa Kiinasta.

Amerikkalaisen logistiikkajätti Flexportin perustaja ja toimitusjohtaja Ryan Petersen ei säästele sanojaan suunnitelmasta. Hän kertoo X:ssä julkaisemassa arviossaan, että kansainvälistä rahtiliikennettä hoitavat yhtiöt ovat jo nyt ilmoittaneet jättävänsä jatkossa pienempiä amerikkalaisia satamia kokonaan väliin maksujen takia. Osa aikoo taas yksinkertaisesti vähentää käyntejä Yhdysvalloissa ja siirtää aluksiaan muille reiteille.

Petersenin mukaan tällä olisi karmeita seurauksia työllisyydelle ja tuontia ja vientiä hoitaville yrityksille. Esimerkiksi New Yorkin, Los Angelesin, Long Beachin ja Houstonin kaltaisille suursatamille asiantuntija ennustaa taas samanlaista laivatulvaa ja kuljetuksia lamauttavia ruuhkia kuin koronaviruspandemian aikaan.

Hänen mukaansa koko suunnitelman ”hulluin osa” on kuitenkin vaatimus siitä, että vähintään 15 prosentin Yhdysvaltain viennistä on kuljettava seitsemän vuoden kuluttua Yhdysvalloissa valmistetuilla aluksilla ja amerikkalaisilla miehistöillä.

Petersen huomauttaa, että merillä seilaa tällä hetkellä vain 23 Yhdysvalloissa rakennettua ja amerikkalaisten miehistöjen operoimaa rahtilaivaa. Ne ovat kaikki verrattain pieniä ja hoitavat Yhdysvaltain sisäistä liikennettä esimerkiksi Alaskaan ja Havaijille.

Yhdysvalloissa ei myöskään käytännössä valmisteta rahtilaivoja korkeiden tuotantokustannusten takia. Ryan Petersen huomauttaa vertailun vuoksi yhden ainoan kiinalaisen telakan rakentaneen viime vuonna enemmän kauppalaivoja kuin Yhdysvallat on rakentanut toisen maailmansodan jälkeen.

Petersen ihmettelee, kuinka Trumpin hallinto voi samaan aikaan ajaa Yhdysvaltain teollisuuden kasvattamista ja pyrkiä asettamaan viennille rajoituksia. Hän kutsuu linjaa ”todelliseksi omaksi maaliksi”.

– Amerikkalaisten valmistajien, joiden ulkomailta hankkimille koneille ja komponenteille on juuri asetettu massiiviset uudet tullit, tulisi samalla valmistautua ottamaan isku vastaan, koska nämä säännöt tulevat kaiken perusteella voimaan huhtikuun 17. päivänä, Petersen varoittaa.

On April 17th the U.S. Trade Representative's office is expected to impose fees of up to $1.5M per port call for ships made in China and for $500k to $1M if the ocean carrier owns a single ship made in China or even has one on order from a Chinese shipyard. 🧵 1/

— Ryan Petersen (@typesfast) April 7, 2025