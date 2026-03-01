USA kiistää ohjusten osuneen lentotukialukseensa

Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM kiistää Iranin vallankumouskaartin väitteet, joiden mukaan lentotukialus USS Abraham Lincolniin olisi osuttu ballistisilla ohjuksilla. Asiasta kertoo The Times of Israel.
– Lincolniin ei osuttu. Laukaistut ohjukset eivät tulleet lähellekään, CENTCOM sanoo lausunnossaan.
– Lincoln jatkaa lentokoneiden lähettämistä tukeakseen CENTCOMin kampanjaa puolustaa amerikkalaisia poistamalla Iranin hallinnon uhkat, se lisää.
Vallankumouskaarti väitti aiemmin, että ”yhdysvaltalaiseen lentotukialus Abraham Lincolniin osui neljä ballistista ohjusta”.