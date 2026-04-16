Kuljetusrobotit jäivät jumiin Turussa – video leviää USA:ssa

Suomalaiset kuljetusrobotit herättävät huomiota Yhdysvalloissa. Amerikkalainen ABC News on jakanut Instagram-kanavallaan videon tilanteessa, jossa ohikulkijat auttavat paikalleen juuttuneita robotteja jatkamaan matkaansa.

Videopätkä on kuvattu Turun keskustassa. Tallenteella on nähtävissä, kuinka kaksi kuljetusrobottia jää jumiin katukivetykseen eivätkä ne pääse etenemään useista yrityksistä huolimatta. Videolle tallentuneet ohikulkijat huomaavat tilanteen ja työntää robotteja eteenpäin niin, että ne pääsevät taas jatkamaan matkaansa.

Amerikkalaismedian jakama video on lyhyessä ajassa kerännyt lähes 10 000 tykkäystä ja saanut satoja kommentteja.

Useat kommentoijat kiittelevät ihmisiä heidän avuliaasta toiminnastaan. Osa kommentoijista on sitä mieltä, että robotteja ei pitäisi auttaa, koska ne vievät ihmisten työpaikat.

Pienet kuljetusrobotit ovat yleistyneet suomalaisten kaupunkien katukuvassa viime vuosien aikana. Robotit kuljettavat ihmisten ruokakauppatilauksia ja pakettitoimituksia. Ne liikkuvat jalkakäytävillä kameroiden ja sensoreiden avulla, väistävät esteitä ja osaavat tarvittaessa pyytää apua etäohjaajalta.

Robotteja käyttävät esimerkiksi ravintolat ja kaupat nopeuttamaan toimituksia. Monien mielestä hitaasti kulkevat robotit ovat myös sympaattinen näky katukuvassa.