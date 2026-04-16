USA-Iran-neuvotteluille jatkoa vielä tällä viikolla? Tämä tiedetään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Iranin sota on ”hyvin lähellä loppuaan”.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kiisti tiedot, joiden mukaan Yhdysvallat olisi esittänyt Iranille kahden viikon tulitauon pidentämistä. Tauon on määrä kestää 22. huhtikuuta asti.

– Mikään ei ole virallista ennen kuin kuulet siitä Valkoiselta talolta, kommentoi Leavitt, jonka mukaan Yhdysvallat on kuitenkin tiiviisti mukana neuvotteluissa.

Pakistanin hallitusta edustava lähde kertoi CBS-kanavalle, että Pakistan on lisännyt diplomaattisia ponnisteluja saadakseen Teheranin ja Washingtonin takaisin neuvottelupöytään. Vaikka viime viikonlopun neuvottelut päättyivät umpikujaan, pakistanilaisviranomaisilla on varovaista optimismia, että neuvottelut voisivat jatkua.

Pakistanin asevoimien komentaja tapasi Iranin ulkoministerin Teheranissa keskiviikkona ja välitti The Guardianin mukaan viestin Washingtonista.

Leavittin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen toinen kierros järjestetään todennäköisesti jälleen Islamabadissa, ja Pakistan on keskusteluissa ”ainoa välittäjä”.

Keskusteluista perillä oleva lähde sanoi CBS:lle, että neuvottelut voivat jatkua vielä tällä viikolla.

– Iranilla ei ole rahaa. He ovat puilla paljailla. Me tiedämme sen, ja he tietävät, että me tiedämme, kommentoi eräs amerikkalaisviranomainen puolestaan Axiokselle.

Iran uhkaa vastatoimilla

Samaan aikaan Iran on uhkaillut USA:a vastatoimilla, mikäli merisaarto jatkuu. Iranin asevoimat on uhannut estää laivaliikenteen Persianlahdella, Omaninmerellä ja Punaisellamerellä, jos Yhdysvallat jatkaa saartoaan ja ”luo turvattomuutta Iranin kauppalaivoille ja öljytankkereille”.

Yhdysvaltojen asevoimien CENTCOM-komentokeskus kertoo, että tähän mennessä kymmenen alusta on käännytetty takaisin Iranin satamiin. Seurantatietojen mukaan kuitenkin ainakin kolme Iranista lähtenyttä laivaa on kulkenut salmessa.

Iranin ylimmän johtajan Mojtaba Khamenein sotilaallinen neuvonantaja Mohsen Rezaei väitti asevoimien upottavan Yhdysvaltojen aluksia, jos Yhdysvallat ryhtyy Hormuzinsalmen ”poliisiksi”.

– Tulitauon jatkaminen ei ole lainkaan meidän etumme mukaista, tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Painetta on lisättävä. Ohjuksemme on nyt lukittu aluksiin ja upotamme ne kaikki, Rezaei sanoi Iranin valtiontelevisiossa Tasnim-uutistoimiston mukaan.

Donald Trump ilmoitti keskiviikkoiltana, että Israelin ja Libanonin johtajat tapaavat torstaina ensi kertaa 34 vuoteen neuvotellakseen tulitauosta. Kumpikaan maa ei toistaiseksi ole vahvistanut tietoa. Libanon joutui mukaan sotaan 2. maaliskuuta, kun Irania tukeva Hizbollah ampui raketteja Israeliin.